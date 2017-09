Jalkapalloseura Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola lyttää Englannin liigacupin merkityksen. Guardiolan mukaan liigacup on "energian tuhlausta".

Aiemmin Manchester Unitedin luotsi Jose Mourinho totesi, että eurokentillä pelaavilla englantilaisseuroilla pitäisi olla mahdollisuus kieltäytyä liigacupiin osallistumisesta.

– Meillä on paljon otteluita. Mutta jos meidän on pakko pelata siinä kilpailussa, niin meidän on pakko, Guardiola sanoi.

City eteni keskiviikkona liigacupissa jatkoon kaatamalla West Bromwichin 2–1.

Liigacupia pelattiin Englannissa ensimmäisen kerran kaudella 1960–1961. Sen arvostus ei ole lähellekään samaa luokkaa kuin perinteikkäällä Englannin cupilla.