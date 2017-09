IS: Kaisa Mäkäräisen valmentaja: Ammunta-aikojen parantaminen ei ole ykköstavoitteena

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräisen kauden aloitus lähestyy. Kauden avauskilpailu käydään marraskuun 24. päivä Ruotsin Östersundissa.

Mäkäräisen valmentaja Jarmo Punkkisen mukaan isoin kehityskohta Mäkäräisen hiihdossa on ollut harjoituskaudella saada lisää vauhtia helpoille hiihto-osuuksille.

- Sen takia viimeisen kahden vuoden aikana painopistettä on hieman siirretty lihaskuntoharjoitteluun, Punkkinen kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Mäkäräisen heikoin kohta, jos niin voi sanoa Suomen talviurheilun ykkösnimestä, on ollut aina ammuntanopeus. Mäkäräisen ammunta-aika on ollut takaa-ajokilpailuissa keskimäärin 45 sekuntia kärkeä hitaampi.

- Sekunteja yritetään ottaa pois joka puolelta, mutta toki ammuntaan on kiinnitetty huomiota. 1–2 sekuntia on otettavissa pois per ampumapaikka. Tärkeintä on silti se, että laikat putoavat, Punkkinen toteaa.

Mäkäräinen on ehdottomasti parhaimmillaan ladulla, jossa hän on tottunut napsimaan kilpakumppaneitaan etenkin viimeisellä lenkillä kuin tuulispäänä. Punkkisen arvio on, että kilpailu ladulla tulee tasoittumaan ensi talvena.

- Kyllähän se on selvä, että nuori sukupolvi pystyy parantamaan hiihtovauhtiaan helpommin kuin Kaisa, Punkkinen sanoo 34-vuotiaasta urheilijasta.

Mäkäräinen harjoittelee seuraavat kaksi viikkoa Suomen maajoukkueen mukana Italian Anterselvassa.

Lähde: Ilta-Sanomat