Arizonassa lasketaan paljon ykkösmaalivahti Raannan varaan

Antti Raanta on ensimmäistä kertaa NHL-urallaan lähtökohtaisesti joukkueensa ykkösmaalivahti. Raanta siirtyi kesällä New York Rangersista Arizonaan, ja Coyotesissa odotetaan, että suomalaismaalivahti pystyy torjumaan alkavalla kaudella kuutisenkymmentä ottelua hyvällä tasolla.

Rangersista ruotsalaistähti Henrik Lundqvistin varjosta Arizonaan ponnistanut Raanta sanoo ottavansa ykkösmaalivahdin roolin vastaan innostuneena.

– Tuntuu hyvältä. On loistavaa olla täällä, Raanta sanoi toimittajille Coyotesin harjoitusleirin alussa.

Raanta on parhaimmillaan pelannut 30 ottelua yhden NHL-kauden aikana. Tuo tilastopiikki on viime kaudelta Rangersista. Pelien kertymiseen vaikutti oleellisesti se, että Lundqvist oli loukkaantuneena.

Nyt Raannan odotetaan ottavan samanlainen kehitysloikka kuin Edmonton Oilersin Cam Talbotin. Myös Talbot torjui Rangersissa kestotähti Lundqvistin kakkosmiehenä, mutta on sittemmin loistanut Edmontonin maalinsuulla.

Valmentaja pitää rauhallisista maalivahdeista

Coyotesin maalivahtivalmentaja Jon Elkinin mielestä Raanta on valmis entistä isompaan työtaakkaan.

– Minusta hän on osoittanut pystyvänsä pelaamaan tasaisesti. Lisäksi hän on jo 28-vuotias, joten hänellä on paljon kokemusta pelaamisesta. Ykkösmaalivahdin paikka vaatii kokemusta, ja minusta hänellä on sitä tarpeeksi, Elkin selvitti Coyotesin nettisivuilla.

Raanta on pelannut nelivuotisen NHL-uransa aikana yhteensä 94 ottelua. Näissä peleissä hänelle on kirjattu torjuntaprosentiksi 91,7 ja päästettyjen maalien keskiarvoksi 2,32. Viime kauden vastaavat lukemat olivat 92,2 ja 2,26.

Coyotesin päävalmentajana työskentelevä Rick Tocchet sanoo pitävänsä Raannan tyylistä.

– Hän on rauhallinen maalivahti. Pidän rauhallisista maalivahdeista. Hän ei hyöri ympäriinsä. On helpompi puolustaa maalin edessä, kun maalivahti on vähän hiljaisempaa sorttia, entinen NHL:n voimahyökkääjä Tocchet kuvaili.

Maalivahtivalmentaja Elkinin mukaan Raannan vahvuudet ovat hänen sijoittumisensa, kärsivällisyys ja atleettisuus.

– Kun nuo asiat yhdistää, niin saadaan melko hyvä maalivahti, Elkin totesi.

Laukaus ja peli kerrallaan

Raanta itse sanoo, että suuremman työtaakan etuna on se, että pelirytmi on jouheampi kuin kakkosmaalivahtina.

– Menee vain kaukaloon ja pelaa. Joskus kakkosmaalivahtina on hankalaa. Pelaat yhden pelin ja istut penkillä kuusi seuraavaa. Sitten alat miettiä kaikkia hulluja asioita eli huonosti menneitä juttuja edellisestä pelivuorostasi, Raanta kuvailee.

Nyt hänen täytyy hallita ykkösmaalivahdin osansa henkisesti ja fyysisesti.

– Ei kannata mennä asioiden edelle. Täytyy ottaa laukaus ja peli kerrallaan, Raanta tuumaa.