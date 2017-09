HJK palasi mestariksi – musertavaa ylivoimaa

HJK on varmistanut jalkapallon miesten Suomen mestaruuden. Seurahistorian 28. mestaruus sinetöityi 1–0-kotivoitolla IFK Mariehamnista. Maalin viimeisteli 59. minuutilla komealla yläkulmaosumalla Anthony Annan.

Liigaa koko kauden johtanut HJK on 18 pistettä edellä FC Lahtea ja KuPSia, joilla on vielä viisi ottelua pelaamatta eli maksimissaan 15 pistettä saavutettavana. HJK on tällä kaudella voittanut 28 ottelustaan 19, pelannut seitsemän tasan ja hävinnyt vain kaksi (VPS:lle toukokuussa ja RoPS:lle elokuussa). Maaliero on musertava 64–12.

Mestaruus on HJK:lle ensimmäinen sitten vuoden 2014, jolloin seura juhli kuudetta peräkkäistitteliään. HJK on tänä vuonna tuplamestari, sillä se voitti Suomen cupin loppuottelussa viime viikolla SJK:n. Tuplan HJK on voittanut nyt viisi kertaa (1981, 2003, 2011, 2014, 2017).

– Olemme panostaneet joukkuehenkeen. Ja kyllä se näkyy, HJK:n Juha Pirinen tiivisti seuran ylivoimaa tällä kaudella IS Extra -kanavan haastattelussa.

Päävalmentaja Mika Lehkosuo kiitteli myös joukkuehenkeä ja koko porukkaansa: HJK on onnistunut kaikilla rintamilla, mitä nyt europelit jäivät kaihertamaan.

– Tämä on ollut pitkä prosessi. Ja valmennusprosessissakin tietysti aina voisi onnistua paremminkin, mutta tarpeeksi hyvin on onnistuttu kuitenkin. Jokapäiväinen tekeminen on ollut riittävällä tasolla, ja sillä on tultu tähän pisteeseen, Lehkosuo sanoi IS Extralle.

– Eurocupeissa ei oltu parhaimmillaan, puuttui muutama tärkeä pelaaja väärään aikaan.

Kautta on vielä jäljellä kuukausi (päätöskierros 28. lokakuuta), mutta torstai-iltana HJK-leiri juhli. Ja Lehkosuo kertoi uskovansa, että ensi kaudella HJK hakee uusia juhlia hänen komennossaan.

– Olisin tietty ihmeissäni, jos nyt saisin potkut, Lehkosuo virnisti.