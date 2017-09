Kallio pääsee mukaan MM-sarjan päätöskisaan – talli ollut täydellisen tyytyväinen

Ratamoottoripyöräilijä Mika Kallio pääsee mukaan MM-sarjan kauden päätöskilpailuun. Valencian marraskuinen kisa on Kallion neljäs tämän kauden MM-sarjassa.

Kallio, 34, ajaa KTM-tallin testikuljettajana. Hän on onnistunut niissä kisoissa, joihin on saanut villin kortin. Elokuussa Kallio ajoi 10:nneksi Itävallassa ja viime viikonloppuna 11:nneksi Aragonissa.

– Kyllä KTM:n johto on selkeästi ilmaissut, että he ovat täydellisen tyytyväisiä meidän touhuun. Testiporukassa on kuitenkin paljon sellaista porukkaa, joilla ei ole kokemusta kisaviikonlopuista. Tulokset ovat olleet kovia, Kallio kertoi tiedotteessa.

Hän pääsee testaamaan Valenciaan kolme viikkoa ennen kisaa, mikä on kuljettajan mukaan iso etu.

Kallion kisaaminen Valenciassa luo painetta KTM:n tehdaskuljettajalle Bradley Smithille. Smith on kerännyt vain kolme MM-pistettä; Kalliolla on koossa 11 pistettä.