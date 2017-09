16-vuotias venäläinen Artem tuli Jokipoikiin yli kahden päivän junamatkan päästä - " Hiukan jännitti lähteä kauas ulkomaille"

Juniori Jokipoikien B-nuoret sai syyskuun alussa uuden pelaajan kaukaa Lounais-Siperiasta, kun venäläinen Artem Vasiljev liittyi joukkueen vahvuuteen.

16-vuotiaan hyökkääjän kotikaupunki on yli miljoonan asukkaan Omsk, jonne Moskovastakin on matkaa vielä noin 2 500 kilometriä.

Vasiljev on edustanut seitsemän vuoden ajan KHL-seura Avangard Omskin juniorijoukkueita. Kilpailu pelipaikoista on kovaa ja yleensä hän on pelannut ikäluokkansa kakkosjoukkueissa.

- Jos et mahdu kärkiryhmään, niin meillä päin pelaajana kehittyminen on vaikeaa ja ura jää usein polkemaan paikoilleen. Osa pelaajista lähteekin hakemaan nostetta uralleen ulkomailta, hän kertoo.

- Venäjällä tiedostetaan yleisesti, että Suomessa tehdään laadukasta työtä juniorikiekkoilun parissa. Niinpä laitoin sähköpostia muutamiin täkäläisiin seuroihin ja kerroin tavoitteistani. Juniori Jokipojat reagoi seuroista tähän ensimmäisenä ja se vaikutti päätökseeni tulla Joensuuhun.

Elokuun lopulla nuori pelimies pakkasi pelikassinsa ja lähti kaksi ja puoli päivää kestävälle junamatkalle kohti Joensuuta.

- Kyllähän se hiukan jännitti lähteä kauas ulkomaille, mutta vanhempani olivat iloisia puolestani ja rohkaisivat minua lähtemään. Matkan aikana odotin jo sitten innolla, että pääsen tutustumaan uuteen seuraani, jonka neljä kasvattia olivat saaneet aiemmin kesällä NHL-varauksen, muistelee Vasiljev.

Vasilyev asuu joukkuetoverinsa Santeri Pippolan perheessä ja on kotiutunut hyvin Joensuuhun. Vasiljev on saanut apua joukkueeltaan eri asioissa ja varsinkin joukkueenjohtaja Marko Tanskasen rooli on ollut iso alaikäisen pelaajan taustalla.

- Vasiljevin asioita on saatu pikku hiljaa järjestykseen. Seuraavaksi lähdemme käymään Kuopiossa maahanmuuttovirastossa anomassa hänelle pidempiaikaista oleskelulupaa, Tanskanen sanoo.

