Räikkönen on iskuetäisyydellä – "Ferrari on vahva, jos kolme ensimmäistä mutkaa menee nappiin"

Toisesta lähtöruudusta Malesian gp:hen kiihdyttävä Kimi Räikkönen luottaa Ferrarin kilpailuvauhtiin. Hän toivoo kilpailuun yhtä hienoa starttia kuin edellisessä kilpailussa ja sen jälkeen mahdollisesti jopa kärkipaikkaa paalulta lähtevän Lewis Hamiltonin edellä.

Aika-ajossa Räikkönen jäi 0,045 sekuntia Hamiltonin 69. paalutuloksesta. Max Verstappen oli kolmas ennen Red Bull -tallitoveriaan Daniel Ricciardoa ja viidenneksi Mercedeksellään jäänyttä Valtteri Bottasta.

– Aika-ajo oli ihan okei, mutta ainahan sitä on vähän pettynyt, jos pääsee noin lähelle kärkiaikaa, Räikkönen kommentoi aika-ajoa C More Maxin lähetyksessä.

– Täytyy yrittää startista keulille. Uskon, että olen tällä autolla vahvoilla, jos kolme ensimmäistä mutkaa menee nappiin.

Edellisessä kilpailussa Räikkönen keskeytti ensimmäiseen mutkaan, kun Ferrari-tallitoveri Sebastian Vettel aiheutti lähtösuoralla joukkokolarin. Siihen päättyi Räikkösen, Vettelin, Verstappenin ja kolhujen seurauksen myöhemmin vielä Fernando Alonson kilpailu.

– Täälläkin tulee tiukkaa ensimmäisissä mutkissa, joten toivottavasti en saa tällä kertaa osumia, Räikkönen sanoi.

Myös Verstappen muisti edellisen kisan rytinän.

– Toivon, ettei minua puristeta lähdössä uudestaan toisten väliin, Verstappen kertoi.

Räikkönen kehui Ferrariaan, joka on ollut Malesiassa hyvässä vauhdissa koko viikonlopun. Hamilton kiitteli Mercedes-tallia, joka selvitti harjoituksissa esiintyneet pulmat.

– Auto oli aika-ajossa aivan mahtava. Etukäteen minulla ei ollut aavistustakaan, miten aika-ajo onnistuisi, mutta jotenkin mekaanikot saivat käännetyksi asetelmat, Hamilton iloitsi.

Hamilton johtaa MM-sarjaa 28 pisteen erolla Vetteliin. Bottas on sarjassa kolmantena ja Räikkönen viidentenä.

Vettel toivoi kilpailuun mitä tahansa hässäkkää

Sebastian Vettel toivoo Malesian gp:stä tapahtumarikasta kilpailua. Hän ei saanut aika-ajossa tulosta lainkaan Ferrariin iskeneiden sähköongelmien takia, joten hän joutuu kilpailuun ajajajoukon hänniltä.

Tilanne on karu, koska Ferrarit olivat harjoituksissa hyvässä vauhdissa koko viikonlopun.

– Tuntui, että vauhti olisi riittänyt vaikka paalulle, mutta lähden silti kilpailuun viimeisestä ruudusta, Vettel tiivisti kurjuutensa C More Maxin lähetyksessä.

– Olen silti aika rento, koska auto on niin nopea.

Vettel laskeskeli, että Sepangin radalla riittää ohituspaikkoja, joten hän voi nousta takaa varsin korkealle.

– Kilpailu on vasta huomenna, ja siinä voi tapahtua kaikenlaista. Kukaan ei vielä tiedä, miten kilpailussa käy. Voi tulla sadetta, turva-autotilanteita, mitä tahansa, Vettel haaveili.

Vettel johti MM-sarjaa pitkään, mutta edelliskisan keskeytyksen jälkeen hän on nyt jo 28 pistettä Hamiltonin perässä.

Bottaksella oli vaikeaa

Bottas oli jälleen ihmeissään aika-ajon jälkeen. Mercedeksen mekaanikot saivat parannettua hänen ajokkiaan perjantain harjoituksista, mutta ratkaiseva kolmas aika-ajo ei sujunut suomalaiselta.

– Muut löysivät lisävauhtia, kun rata parani. Minusta rata ei kuitenkaan tuntunut yhtään paremmalta aika-ajon kolmannessa osassa. Syytä en tiedä, Bottas kertoi C More Maxille.

Bottas käyttää Malesiassa Mercedeksen uutta aeropakettia. Hamilton valitsi vanhemman version.

– Automme ovat erilaiset, mutta meidän välisen eron ei olisi pitänyt olla noin suuri, Bottas tunnusti.