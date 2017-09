Kontiolahdella kisataan ampumahiihdossa taas maaliskuussa - liput kallistuvat portaittain

Kontiolahdella järjestetään ensi maaliskuussa jälleen ampumahiihdon maailmancup. Kisat ovat 8.-11. maaliskuuta.

Lipunmyynti tapahtumaan alkaa maanantaina, ja lippujen hinta nousee portaittain tapahtuman lähestyessä.

- Lippujen myynnissä on kolme hintaporrasta. Ensimmäinen päättyy 31. joulukuuta, ja toinen hintaporras on voimassa 11. maaliskuuta saakka. Kisapäivinä 8.-11. maaliskuuta stadionin portilla lipunmyynnissä sekä Joensuun Carelicumin myyntipisteellä on korotetut hinnat. Kisapäivinä muista kanavista ostetut liput, esimerkiksi nettiliput, saa toisen hintaportaan mukaisilla hinnoilla, järjestäjät tiedottavat.

Kävijätavoite on maailmancupin tapahtumajohtajan Tomi-Pekka Riihivuoren mukaan 33 000 henkilöä.

- Aiempiin kokemuksiimme peilaten se on hyvin realistinen.

Maailmancupin kilpailutapahtumat alkavat 8. maaliskuuta miesten pikakilpailulla, 9. maaliskuuta on naisten pikakilpailu. Lauantaina ohjelmassa on sekapariviesti ja sekaviesti, minkä jälkeen tapahtuma huipentuu sunnuntain yhteislähtöihin.

- Panostamme viime vuoden tapaan koko perheen viihtyvyyteen, ja erityisesti lauantaille on tulossa kisatapahtumien ohella lapsiperheille ohjelmaa ja tekemistä, Riihivuori sanoo.