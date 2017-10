Kalinic on tehnyt maajoukkueessa 35 pelissä 14 osumaa, ja meneillään olevissa MM-karsinnoissa hän on osunut kahdesti 275 peliminuuttinsa aikana. Seurajoukkueessaan AC Milanissa Italian Serie A:ssa hän on tällä kaudella tehnyt kaksi maalia kuudessa liigapelissä.

Kroatian päävalmentajalla Ante Cacicilla riittää muutenkin pähkäiltävää karsinnan ratkaiseviin Suomi- ja Ukraina-kohtaamisiin. Kalinicin ohella sivussa ovat nimimiehistä myös Vedran Corluka, Mateo Ko vacic ja Dejan Lovren.