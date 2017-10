Mika Kallio vihjaa vahvasti ensi kaudesta – ”Näen, että kisakuskin paikka löytyy"

Ratamoottoripyöräilijä Mika Kallion jatkaminen KTM:n MotoGP-tallissa ensi vuonna on käytännössä varmaa. Kallio on erittäin vahvoilla päästä tallin kisakuljettajaksi ja jatkaa vähintään tallin testikuljettajana. Näin sanoo STT:lle Kallio itse.

Kallio on työskennellyt viime ja tällä kaudella KTM:n testikuljettajana. Hän on saanut osallistumisoikeuden valikoituihin MM-osakilpailuihin niin sanotulla villillä kortilla. Kallion sopimus KTM:n kanssa päättyy tähän kauteen, mutta jatkoa on tulossa.

Kuinka todennäköisenä pidät sitä, että ajat ensi vuonna KTM:n kisakuljettajana?

– Näen niin, että kisapaikka sieltä löytyy. Jos katsotaan pelkästään kisatuloksia, vaakakuppi kääntyy puolelleni. Olen todistanut, että kuulun vauhdillisesti kisakuljettajien joukkoon, Kallio sanoo.

KTM:n kisakuskit ovat nyt Pol Espargaro ja Bradley Smith. Kallio kärkkyy etenkin Smithin paikkaa, sillä britti on jäänyt tuloksellisesti pahasti suomalaisajajan varjoon. Smithillä on kuitenkin sopimus ensi kaudesta KTM:n kanssa.

– KTM on silti julkisestikin ilmoittanut, ettei ole ollut tyytyväinen Smithin edesottamuksiin, Kallio huomauttaa.

Koska voimme odottaa KTM:ltä vahvistusta ensi kauden kuljettajista?

– Ilmoitus voi tulla parin päivän päästä tai vasta kauden päättymisen jälkeen, Kallio toteaa.

Muut vaihtoehdot käytännössä hylätty

Kallio kertoo kartoittaneensa myös muita tallivaihtoehtoja MotoGP-luokasta, mutta kertoo, että nämä tunnustelut on sittemmin lopetettu.

– Itävallan kisan jälkeen elokuun puolivälissä KTM ilmaisi vahvasti, etteivät halua luopua minusta. Saimme jo silloin tiettyjä asioita sovittua, piakkoin 35 vuotta täyttävä Kallio paljastaa.

Aiemmin on vahvistettu, että Kallio osallistuu marraskuussa ajettavaan Valencian MM-osakilpailuun villillä kortilla.

– Valencia on tärkeä kisa, mutta ensi kautta varten näytöt on jo annettu. Uskon, että ne ovat riittäviä, Kallio vihjailee.

KTM saanee villin kortin kuljettajan mukaan myös osaan ensi kauden kisoista. Kallio muistuttaa, ettei talli voi MotoGP:n sääntöjen mukaan ajattaa kolmea kisakuskia vakituisesti.