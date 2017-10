Sadekeli typisti Suzukan harjoituksia, Bottas saamassa rangaistuksen vaihdelaatikon vaihdosta

Sadekeli haittasi formula ykkösten Japanin osakilpailun harjoituksia perjantaina. Kuljettajat pääsivät ajamaan normaalisti vielä ensimmäisellä harjoitusjaksolla, mutta toisella jaksolla radalla nähtiin ainoastaan viisi kuljettajaa.

Ensimmäisellä jaksolla ripeintä vauhtia esitti Ferrarin Sebastian Vettel, joka kellotti ajan 1.29,166. Mercedeksen Lewis Hamilton oli toinen ja Red Bullin Daniel Ricciardo kolmas.

Ferrarin Kimi Räikkönen sijoittui neljänneksi 0,472 sekuntia Vetteliä hitaampana. Mercedeksen Valtteri Bottas oli viides jo lähes sekunnin Vettelin aikaa perässä.

Toisella jaksolla suomalaiset eivät käyneet radalla lainkaan vesisateesta johtuen. Toisen jakson nopein oli Hamilton.

– Lewis testasi lähinnä auton tasapainoa. Minunkin piti ajaa, mutta sade yltyi, emmekä halunneet ottaa riskiä. Uskomme kuitenkin, että aika-ajossa ja kisassa keli on kuiva, Bottas kertoi.

Bottas on kokemassa ikävän takaiskun sunnuntaina ajettavaan osakilpailuun, sillä Autosportin mukaan hän on saamassa viiden lähtöruudun rangaistuksen vaihdelaatikon vaihdon seurauksena. Näin ollen on selvää, ettei Bottas pääse starttaamaan kisaan aivan etujoukoista.

Sääntöjen mukaan vaihdelaatikon pitäisi kestää kuusi peräkkäistä kilpailua, ellei edellinen kisa ole päättynyt keskeytykseen. Bottas pudotettiin saman syyn vuoksi viisi lähtöruutua taaksepäin myös Silverstonessa heinäkuussa.

Räikkönen ei murehdi säästä

Ferrari ajatti Räikköstä ja Vetteliä hieman tavallista enemmän ensimmäisellä harjoitusjaksolla sateen uhasta johtuen. Toisella jaksolla myöskään Vetteliä ei nähty radalla.

– Kaikki tuntui hyvältä, Räikkönen tiivisti.

Räikkösen autossa jylisee uusi moottori, joka on tämän kauden kiintiön viimeinen.

– Moottorinvaihto kuului suunnitelmaamme, joten kaikki on kohdallaan.

Räikkönen ei murehdi, vaikka lauantain aika-ajo saatetaan ajaa vesikelissä.

– On keli sitten mikä tahansa, meidän pitää yltää parhaaseemme.