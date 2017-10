Latvalalle pettymys – auto hyytyi ja Espanjan MM-ralli jäi kesken

Toyotan Jari-Matti Latvalan kisa Espanjan MM-rallissa hyytyi keskeytykseen ennen avauspäivän viimeistä erikoiskoetta. Viidennen ek:n jälkeen rallissa seitsemäntenä ollut Latvala ei lähtenyt 6. ek:lle. Meno tyssäsi moottorin öljyvuotoon.

– Ei ole tietoa, mikä sen aiheutti, Latvala harmitteli STT:lle.

Latvala ja Miikka Anttila toivovat pystyvänsä jatkamaan ralliaan huomenna superrallisäännön turvin.

– Huomisen jatkon suhteen voidaan vain toivoa parasta, Anttila sanoi.

Latvalaa on koeteltu viime ajat, sillä tekniset ongelmat musersivat menestystoiveet kolmessa edellisessäkin MM-rallissa eli Puolassa, Suomessa ja Saksassa.

– Kyllä tämä luonnetta kysyy. Aika paljon on vikoja ollut, mutta tähän vuoteen lähdettiin kehittämään uutta autoa ja oppimaan, Latvala totesi.

Rallin kärjessä ajaa ensimmäistä kisaansa Hyundailla kaasutteleva norjalaiskuljettaja Andreas Mikkelsen. Hän johtaa Fordin Sebastien Ogieria 1,4 sekunnilla. Citroenin Kris Meeke on 3,0 sekuntia kärkeä perässä, kisaa alussa johtanut Fordin Ott Tänak 6,3 ja Mikkelsenin kanssa johtopaikkaa vaihdellut Fordin Mads Östberg 7,1. Östberg putosi päivän päättäneellä 39 kilometrin ek:lla toiselta sijalta viidenneksi.

– Auto on täynnä pölyä. Oli vaikea nähdä, ja lämmitin on jumittunut. On kuin olisi sadassa lämpöasteessa. Kun on tällaista, ei voi sanoa olevansa keskittynyt. Tyhmät jutut musertavat ralliamme nyt, Östberg murisi WRC-sivustolla.

Toyotan suomalaiskuljettajista Juho Hänninen on kahdeksantena, 33,6 sekunnin päässä kärjestä. Esapekka Lappi on kymmenentenä, eroa kärkeen hänellä minuutti ja 5,5 sekuntia.

– Aamu ei mennyt niin hyvin. Hieman liian varovaista kovissa paikoissa. Olisin voinut puskea enemmän, Hänninen tiivisti päivänsä.

Lappi on tuskaillut eri ongelmien kanssa.

– No nyt meillä on ainakin jarrut, mutta jousitus ei ole tarpeeksi hyvä – liian hermostunut, Lappi kertoi.

Teemu Suninen on kokonaiskisassa 14:s ja kärjessä WRC2-luokassa. Ero Romanian Simone Tempestiniin WRC2:ssa on minuutti ja 17,2 sekuntia.

Ralli jatkuu huomenna seitsemällä erikoiskokeella.