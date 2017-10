Mikkelsen nousi Espanjassa rallijohtoon, Latvala 16 sekunnin päässä kärjestä

Norjalainen Andreas Mikkelsen ottaa ilon irti uudesta sopimuksestaan Hyundai-tallin kanssa. Mikkelsen nousi tänään Espanjan MM-rallin johtoon, kun kisasta on ajettu kolme erikoiskoetta.

– Olo alkaa tuntua koko ajan kotoisemmalta, Mikkelsen sanoi MM-sarjan radiolle.

Norjalaisilla on kaksoisjohto, sillä Mads Östberg on toisena 0,6 sekunnin päässä Mikkelsenistä. Kolmantena ajaa MM-johtoa hallussaan pitävä ranskalainen Sebastien Ogier 4,6 sekunnin päässä kärjestä. Kisaa kaksi erikoiskoetta johtanut Viron Ott Tänak putosi neljänneksi pitkällä 38,95 kilometrin erikoiskokeella. Tänak on 7,4 sekunnin päässä Mikkelsenistä.

Suomalaiskuljettajien voimin ajava Toyota ei onnistunut rengasvalinnassaan, kun kolmikko Jari-Matti Latvala, Juho Hänninen ja Esapekka Lappi lähti reitille kovilla renkailla. Taktiikkana oli Latvalan mukaan varautua kelin lämpenemiseen.

– Tuntui siltä, että pystyn hyökkäämään, mutta kun vertaa Ogierin aikaan, ehkä tämä ei ollut paras rengasvalinta, Latvala kommentoi tultuaan erikoiskokeen maaliin.

Hän on 16 sekunnin päässä kärjestä kahdeksantena. Hänninen on hänestä 4,4 sekunnin päässä ja jarruongelmista kolmannella erikoiskokeella kärsinyt Lappi 52,5 sekunnin päässä Mikkelsenistä.

– Pitkä erikoiskoe oli hieno, mutta oli vaikea pitää rytmiä ja ajolinjaa, Hänninen sanoi.