Pitkämäki päätti jatkaan uraansa – usko menestykseen on kova

Suomen kaikkien aikojen menestyksekkäin keihäänheittäjä Tero Pitkämäki jatkaa uraansa ainakin vielä ensi kauden. Pitkämäki, 34, vahvisti perjantaina odotetun päätöksen tavoitella menestystä ensi vuoden EM-kisoissa.

– Ei ollut vaikeaa tehdä päätöstä. Motivaatio on korkealla hyvin menneen kauden jälkeen, ja terveys on myös hyvällä mallilla. Usko on edelleenkin kova menestymisen osalta myös jatkossa, Pitkämäki sanoi tiedotteessa.

Pitkämäki ilmoitti syyskuun alussa Ruotsi-maaottelussa jättävänsä keihäänheiton ajattelun hetkeksi tyystin ja keskittyvänsä perhe-elämän lisäksi metsän raivaukseen. Hän ennakoi Tukholmassa, että jatkopäätös syntyy itsestään, suuremmin pohtimatta.

Suomalaisen keihäänheiton onneksi Pitkämäki löysi palon harjoitteluun. Hän oli lajissaan viime kaudella suuri yksinäinen, kun Antti Ruuskanen ja Ari Mannio toipuivat leikkauksista.

EM-kisat saksalaisten kotikentällä

Seinäjokelainen Pitkämäki ei ole pystynyt 90 metrin ylitykseen kymmenen vuoden takaisen maailmanmestaruuskautensa jälkeen, mutta kesä 2017 oli silti Pitkämäenkin mittapuulla valoisa. Hän sijoittui viidenneksi MM-Lontoossa ja heitti kauden mittaan parhaimmillaan 88,27 metrin keihäskaaren.

– Keihäänheiton kansainvälinen taso oli erittäin hyvä viime kaudella, ja on edelleenkin hienoa, että pystyn olemaan aivan kärjen mukana.

MM-kultaa voittanut Johannes Vetter oli maailmantilaston kärkimies hurjalla 94,44 metrin kaarella. Saksalaisista yli 90 metriä heittävät myös Thomas Röhler (93,90) ja Andreas Hoffmann (91,07). He saavat ensi kesän Euroopan mestaruuskilpailut kotikentälleen Berliiniin, jossa Pitkämäki oli 2009 korvasärkyisenä MM-viides.

EM-tasolla Pitkämäeltä puuttuu kultamitali, sillä 2006 Göteborgissa hän oli hopealla, 2010 Barcelonassa ja 2014 Zürichissä pronssilla.

Vuoden 2007 maailmanmestaruuden lisäksi Pitkämäellä on MM-tasolta hopeaa 2013 ja pronssia 2015. Olympialaisissa Pitkämäki oli kolmas 2008 Pekingissä.