"Gijonin ihme" sai seuraajan – debytantti Soiri tasoitti 1–1-loppuluvut Kroatiaa vastaan

Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva haikaili "Rijekan ihmettä", kun Suomi lähti MM-karsinnassa vieraspeliin kivikovaa Kroatiaa vastaan. Ja 4,5 vuoden takainen "Gijonin ihme" sai kuin saikin seuraajan, kun ensimmäistä maaotteluaan pelaava Pyry Soiri iski komeasti 1–1-maalin 90. minuutilla. Tasapeli oli muutaman minuutin päästä sitten tosiasia.

Soiri tuli vaihdosta kentälle 80. minuutilla, ja debyytin kruunannut maali oli hieno. Soiri nosti Kroatian maalivahdin Danijel Subasicin edestä nätisti pallon verkkoon, ja ilme oli kaiken kertova: upeaa!

– Olen iloinen, että pääsin kentälle ja sain yhden paikan, josta pääsi vetämään. Pallo pomppasi tosi hyvin (minulle), pääsin suoraan vetämään ja sitten pallo oli verkossa, Soiri selosti Ylen tv-haastattelussa.

– Siinä oli pieni hiljaisuus, ja sitten tajusin, että pallo on verkossa, 23-vuotias Valko-Venäjän liigassa pelaava Soiri maiskutteli vielä.

Kroatia painosti ottelussa kovaan tahtiin, ja lopulta Mario Mandzukic vei kotijoukkueen johtoon 57. minuutilla. Suomi haki kuitenkin sinnikkäästi tasoitusmaalia, ja lopulta yritys palkittiin. Yllättävän miehen toimesta: Soiri sai käskyn kentälle 80. minuutilla, Perparim Hetemajn tilalle.

– Mene auttamaan hyökkäystä, oikeaan laitaan, Soiri selvitti Kanervan ohjeistusta vaihdon alla.

– Saimme paineen niille (jo ennen vaihtoa). Sitten sain komennuksen lämmittelemään, ja sitten kentälle.

Suomi päättää MM-karsintapelinsä maanantaina

Soirin maalin myötä Kroatia putosi lohkossa toiseksi, tasapisteisiin Ukrainan kanssa. Islanti on ennen päätöskierrosta kaksi pistettä edellä. Päätöskierroksella maanantaina Islanti kohtaa kotonaan lohkojumbo Kosovon ja Ukraina kotonaan Kroatian.

Suomi päättää MM-karsintapelinsä maanantaina Turussa Turkkia vastaan. Suomella on yhdeksästä pelistä koossa kahdeksan pistettä, ja lopulliseksikin jäävä sijoitus lohkossa on viides. Pisteistä seitsemän on koottu tänä syksynä, kun yllättävä Kroatia-tasapeli seurasi syyskuun 1–0-voittoja Islannista ja Kosovosta.