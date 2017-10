Lappi janoaa MM-pisteitä Power Stagelta, Hännisen tavoite on pitää asemat Kataloniassa: Ei ole varaa kiristää

Toyotan Juho Hänninen totesi Katalonian MM-ralliin lähtiessään, että ajetaan samaan malliin kuin Saksan rallissa. Saksan asvalttiteillä Hänninen oli neljäs. Tuolle sijalle hän kipusi myös Kataloniassa, kun ralli siirtyi asvalttiteille lauantaina.

– Ajaminen oli nyt paljon parempaa kuin perjantaina. Soralla ei ollut luottoa ajamiseen. Nyt ajaminen tuntui hyvältä heti aamun ensimmäisestä erikoiskokeesta lähtien, Hänninen tuumi.

Kilpailua johtaa Citroenin Kris Meeke 13 sekunnilla. M-Sportin Fordilla kisaava Sebastien Ogier on toinen ja ranskalaisen tallitoveri Ott Tänak kolmas. Virolaiskuljettajan ja Hännisen välinen ero on 19,5 sekuntia.

Hännisen nousua kisan avauspäivän kahdeksannelta sijalta neljänneksi siivitti kaksi pohja-aikaa, virheetön ajo ja Hyundain Dani Sordon keskeytys kilpailun toiselta sijalta iltapäivällä.

– Pätkäajat tulivat helposti. Ei tarvinnut mitenkään hullutella, Hänninen totesi.

Sordo teloi autonsa ohjauksen rikki samaan kiveen, johon keskeytti myös tallitoveri Andreas Mikkelsen. Norjalainen oli keskeyttäessään kuudes. Ulosajo rikkoi myös hänen ajokistaan ohjauksen. Samaa kiveä kolhi myös Tänak.

Lappi haki tovin luottoa asvalttiajoon

Sunnuntaina Hännisen tavoite on pitää neljäs sija. Se sivuaisi hänen kauden toiseksi parasta sijoitustaan. Paras on Jyväskylän kolmas sija. Viidentenä oleva Hyundain Thierry Neuville on Hännisestä 19,2 sekunnin päässä. Ek-kilometrejä rallissa on jäljellä 74.

– Samaa tahtia koetetaan mennä sunnuntaina kuin mitä nyt ajettiin. Ei vauhdissa ole paljon varaa kiristellä. Sitten rupeaa jo rengas ylikuumenemaan, Hänninen sanoi.

Hännisen tallitoveri Esapekka Lappi on kuudes minuutin ja 22 sekuntia kärjestä ja 28,9 sekuntia viidentenä olevasta Neuvillestä.

– Minulla oli vähän epäonnea kisaa edeltäneissä testeissä teiden suhteen. Ne eivät oikein vastanneet näitä kisaoloja. Asvalttitie testeissä oli liukas, kun täällä oli pitoa pirusti. Siksi ajamiseen ei heti aamulla tahtonut löytyä luottoa, Lappi sanoi.

– Autossa oli myös pientä aliohjautuvuutta, kun meni kaasulle, mutta askel askeleelta ajo parani ja iltapäivällä autokin oli hyvä.

Ajamalla sijoituksen parantaminen ei Lapilta enää onnistu, jos edellä ajaville ei tule ongelmia.

– Siinä suhteessa ei ole mitään tehtävissä. Erot ovat niin isot. Katsotaan, jos saisi Power Stagelta muutaman MM-pisteen, Lappi tuumi.

Suninen: Kopecky painaa päälle, ei auta löysäillä

Teemu Suninen kuittaa maksimipisteet Katalonian rallin WRC2-luokasta sunnuntaina, jos ajaa rallin päätösetapin ilman isoja virheitä tai teknisiä havereita

M-Sportin Fordilla kilpaileva Suninen johtaa luokkaa 44,4 sekunnilla. Toisena on Skodan tshekkikuljettaja Jan Kopecky. Sunnuntaina ajetaan 74 ek-kilometriä.

– Ei siinä auta löysäillä. Kopecky painaa varmasti täysillä päälle, Suninen arvioi sunnuntain näkymiä.

Sanoissa on vinha perä. Kokenut tshekki oli perjantain jälkeen luokassa kolmas 1.18 minuuttia Sunista perässä, mutta kiri eroa kiinni. Hän oli lauantaina WRC2-luokan MM-pisteistä Kataloniassa taistelevien kuljettajien nopein kaikilla erikoiskokeilla.

– Aamulla oli vähän vaikea saada perjantain sorateiden jälkeen heti kiinni asvaltin ajorytmistä. Muuten ei ollut erityisempiä ongelmia, Suninen kertaili.

Kopeckyn tallitoveri Juuso Nordgren on WRC2-luokan taistossa neljäntenä 4.25 minuuttia kärjestä.