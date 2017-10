Hamilton ajoi paalulle Suzukassa, lähtöruuturangaistus pudotti suomalaisia

Formula ykkösten MM-sarjaa johtava Lewis Hamilton on ajanut 71. kerran urallaan paalupaikalle. Hän ajoi rataennätyksen 1.27,319 Suzukan radalla Japanissa ja lähtee kärkipaikalta huomiseen kilpailuun.

Paalupaikka oli Hamiltonille ensimmäinen Suzukassa. Hän on voittanut Japanin grand prix'n kolmesti.

– Kaikki kierrokseni olivat fantastisia. Halusin varmistaa paalupaikan nyt täällä, koska tuntui siltä, että mahdollisuudet onnistua täällä alkoivat käydä vähiin, Hamilton sanoi MM-sarjan haastattelussa.

Suomalaiskuljettajat kärsivät aika-ajossa viiden ruudun rangaistuksen, koska Valtteri Bottaksen ja Kimi Räikkösen autoista meni vaihdelaatikko vaihtoon. Bottas starttaa seitsemännestä ruudusta, Räikkönen 11. ruudusta.

Bottas oli aika-ajossa toiseksi nopein hävittyään tallikaverilleen Hamiltonille 0,332 sekuntia. Kolmanneksi parasta vauhtia piti Ferrarin Sebastian Vettel, joka jäi kärkivauhdista 0,472 sekuntia.

– Tiesin, että pääsen Valtterin ohi eturiviin, joten olen aika tyytyväinen, Vettel sanoi.

Red Bullit ottivat aika-ajossa sijat 4–5, kun Daniel Ricciardo kukisti tallikaverinsa Max Verstappenin niukasti. Koska Bottas putoaa lähtöruudukossa Vettelin ja Red Bullien taakse, Ricciardo ja Verstappen nousevat vierekkäin toiseen riviin.

Verstappen voitti F1:n edellisen kisan viime viikolla Malesiassa.

Aamun harjoituksissa autonsa kolaroinut Räikkönen oli aika-ajon kuudenneksi nopein. Hän jäi Hamiltonista 1,179 sekuntia.

Myös Bottaksen osalta aamun harjoituksista tuli lyhyet, sillä hän kolautti autonsa rata-aitaan parinkymmenen minuutin ajon jälkeen.

– Viikonloppu on ollut vaikea, mutta ajamiseni on ollut parempaa, Bottas sanoi ja kehui talliaan, joka sai auton kuntoon harjoitusten jälkeen.

Huomenna kello 8 Suomen aikaa alkava Japanin grand prix on kauden 16/20 formula ykkösten MM-kilpailu. Hamiltonilla on koossa 281 pistettä, ja Vettel on hänestä 34 pisteen päässä.

Kaudesta ovat huomisen kisan jälkeen jäljellä enää Yhdysvaltain, Meksikon, Brasilian ja Abu Dhabin kilpailut.