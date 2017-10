Run For Royalty ja Vixus Kriterium-ravien valtiaat Teivossa

Vuonna 2014 syntyneen lämminveri-ikäluokan ja vuotta vanhempien suomenhevosravureiden vuoden pääkilpailu Kriterium-ravit olivat Tampereen Teivon lauantain kohokohtina.

Kummankin ykkönen oli selvästi lähtönsä paras hevonen, eikä voiton suhteen jäänyt minkäänlaista jossiteltavaa.

Hannu Torvisen ohjastama Run For Royalty näytti saavan ensin mainion paikan toisessa ulkoparissa, mutta se vaihtuikin nopeasti paikkaan johtavan rinnalla ilman vetoapua, kun edestä kaikkosi selkä sisäradalle.

Teivon kavioura oli sateen jäljiltä vaativan raskas, juoksupaikka kantaa pahanenteistä lempinimeä kuolemanpaikka ja juostavaa matkaa riitti tavallista pidempään, 2 600 metrin verran.

Run For Royalty viis veisasi näistä, vaan suorastaan fysiikan lakeja uhmaten hyvästeli muut jo viimeisessä kaarteessa, ja loppusuora oli sille enää piste iin päälle.

– Tämän hevosen fysiikka on valtava, ja se ratkaisi tällä kertaa, mutta ei siltä vauhtiakaan puutu, oriin valmentaja Mathias Furuhjelm kuvaili.

Voittaja on artjärveläisen Kinttulan Kartanon pitkäjänteistä kasvatustyötä. 1980-luvulla taloon Yhdysvalloista ostetusta tamma Jeanne's Crownista lähtenyt emäsuku on tuottanut monen monta hienoa hevosta, joista Run For Royaltysta saattaa kehittyä se kaikista paras. Sillä on kaikki todellisen huippuhevosen ominaisuudet.

"Kehittyy startti startilta"

Huippuhevosen ominaisuudet – vauhtia, jaksamista ja juoksun helppoutta – on myös suomenhevosten Kriterium-voittaja Vixuksella. Se otti lähdön heti hallintaansa ja hallitsi myös maaliin saakka varsin vaivatta.

– Se kehittyy ja kehittyy startti startilta, ohjastaja Janne Soronen kehui puolisonsa Katja Melkon valmentamaa nuorta ravuria.

Vixus on hallinnut tämän kauden nelivuotislähtöjä kovalla kaviolla, ja sen voittosumma kipusi lauantaina jo varsin kunnioitettavasti yli 100 000 euron.

Antti Ojanperän Herra Heinämies oli Kriteriumissa mainio kakkonen, eikä talli jäänyt ilman suurkilpailuvoittoakaan. Perinteisessä 3 100 metrin Tammer-ajossa ranskalainen Tir du Caux järjesti melkoisen yllätyksen voittamalla nimekkään vastustajajoukon.

– Mitä paskempi keli, sen parempi tälle, Ojanperä kiteytti Iikka Nurmosen voittoon ohjastaman voimanpesän kilpailuominaisuudet.

Teivon muissa 76-lähdöissä Välähdys jatkoi suomenhevosten avoimessa lähdössä voittoputkeaan, Carmela oli suomenhevostammojen koitoksen paras, Robert Maguire yllätti kyvyt esiin -divisioonassa ja Pasi Tikkalan huippuiskussa olevasta tallista löytyi voittaja lämminveritammojen ryhmään. Aisha Simoni lähti 15 hevosen ryhmälähdössä kolmannesta rivistä, mutta se ei ollut este ykköselle eikä edes kunnon hidaste.