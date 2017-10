Yle: Kaisa Mäkäräinen toivoo, ettei hänen ja Laukkasen menestystä verrata - "Viime vuonna näkyi juttuja, että taas Kaisa hävisi Marille"

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräisen kauden aloitukseen on jäljellä enää kaksi kuukautta. Suomen ampumahiihtotähti on myös tällä kaudella harjoitellut välillä Sveitsin maajoukkueen mukana, sillä Suomen joukkueessa erot urheilijoiden välillä ovat turhan suuria Mäkäräisen tasoon nähden.

Tulevalla kaudella Mäkäräinen voi toivoa, että osa menestyspaineista jakautuisi viime kauden päätteeksi kaksi osakilpailua voittaneen Mari Laukkasen kanssa.

Mäkäräinen kertoo kuitenkin Ylen haastattelussa toivovansa, ettei hänen ja Laukkasen välille rakennettaisi kilpailutilannetta.

- Me olemme samassa joukkueessa ja se on aina hyvä, jos joku suomalaisista pärjää. Mielestäni esimerkiksi maastohiihdossa on onnistuttu siinä, että siellä ei koko ajan vertailla urheilijoita, “tänään Krista oli parempi kuin Kerttu tai Kerttu parempi kuin Krista” -tyyppisesti, Mäkäräinen sanoi.

- Viime vuonna näkyi juttuja, että taas Kaisa hävisi Marille. Silloin kun Mari on kunnossa, niin silloin moni muukin häviää hänelle!

Mäkäräinen myöntää haastattelussa, että tällä hetkellä pienimuotoinen paniikki alkaa hiipiä selkäpiitä pitkin, sillä kauden alkuun ei ole enää kauaa, ja tekemistä riittää vielä.

Urheilija kertoo Ylelle keskittyneensä kesän fysiikkaharjoittelussa paljon jalkojen lihaskestävyyteen ja voimaan, ja nyt hän voi keskittyä ampuma-ajan parantamiseen ja sekuntien poispuristamiseen.