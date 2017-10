Jääkiekon NHL:ssä New York Rangers on voittanut Montrealin maalein 2–0. Kotonaan pelanneen New Yorkin maaleista vastasivat Brady Skjei ja Mika Zibanejad.

Montrealin riveissä pelaava Artturi Lehkonen sai peliaikaa noin 17 ja puoli minuuttia. Lehkonen ei kuitenkaan venynyt tehopisteisiin. New Yorkin maalia vahtinut ruotsalaistähti Henrik Lundqvist pelasi nollapelin torjuttuaan 34 laukausta. Montrealin kollega Carey Price torjui puolestaan 23 kertaa.