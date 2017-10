Jokipojat yrittää takaisin voittojen tielle – vastassa Hokin paikan perinyt sarjanousija

Jokipoikien maalilla aloittaa ensimmäiset pelit loukkaantumisen vuoksi huilannut Timo Niemi, ja kaikki neljä ensimmäistä sarjaottelua torjunut Jonathan Iilahti on nyt luukkuvahtina.

Jokipojat ja Ketterä kohtasivat toisensa kertaalleen harjoituskaudella. Joukkueiden kenraaliharjoituksessa Ketterä oli kotonaan vahvempi lukemin 2–1.

Viime keväänä Kajaanin Hokin ajauduttua talousvaikeuksien myötä konkurssiin ja pudottua Suomi-sarjaan Imatran Ketterälle tarjoutui sauma nousta Mestikseen.

Toistaiseksi Ketterä on kerännyt pelaamastaan kolmesta ottelusta kolme pistettä. Ensimmäiset pisteensä joukkue saalisti viime perjantaina voittaessaan kotonaan Espoo Unitedin lukemin 6–4.

– Nousijajoukkueilla peli lähtee yleensä kahteen suuntaan. Joko se lähtee hyvin tai vähän huonommin. Heillä ei ole vielä tulosta tullut. Mutta edellispeli osoittaa, että siellä on buumi. Meidänkin pelaamassa harjoituspelissä Imatralla oli halli täynnä ja mökää, niin se näkyy varmasti myös joukkueessa, Jokipoikien päävalmentaja Jouni Varis sanoo.

– Ketterä on laadukas joukkue. Joukkue on hyvin kasattu. He saivat paikan sarjaan myöhään mutta ovat voimakkaasti panostaneet joukkueeseen.

Ottelu Mehtimäellä alkaa kello 18.30.

