Hiihdon maailmanmestariksi Lahden lumilla hiihtänyt Iivo Niskanen on keskittynyt hiihtäjän ammatissa olennaiseen eli harjoitteluun ensi talven olympialatuja kohti. Niskasen kasvot eivät ole kesän aikana kuluneet television viihdeohjelmissa, vaikka kysyntää olisi riittänyt.

– Jos kiertää jokaisen tv-ohjelman, johon kutsu tulee, niin harjoittelu kärsii väistämättä, Niskanen sanoi maastohiihtomaajoukkueen mediatilaisuudessa tänään Vantaalla.

Niskanen kertoili lentokenttähotellissa kuulumisiaan kymmenkunnan toimittajan ringissä, ja hän oli selvästi tilaisuuden ykköstähti. Vantaalta matka jatkui Italian Val Senalesiin korkean paikan leirille.

Niskanen on viettänyt valtaosan kesästä kotimaassa, valmentajansa Olli Ohtosen maisemissa Vuokatissa tai kotonaan Kuopiossa. Juttukavereita on riittänyt, ja Niskanen on iloinen, että hiihto kiinnostaa.

– Jos joku tulee juttusille, niin se on yleensä lupsakka savolainen. Ei aiheuta paineita suoriutua ruokaostoksista, Niskanen kuvasi tunnettuutensa astetta.

Hänen mukaansa elämänmuutos oli isompi Sotshin pariviestin olympiakullan 2014 jälkeen kuin Lahden maailmanmestaruuden jälkeen. Olympiavoitto nosti hänet ison yleisön tietoisuuteen, mutta Lahdessa hän oli jo mitalisuosikki.

Hiihtäjän mukaan tukijat ovat pysyneet pääosin ennallaan. Runsas kaksi vuotta sitten Niskanen aiheutti Falunin MM-hiihdoissa kohua esittelemällä joka välissä energiajuomatölkkiä, vaikka firma ei ollut virallisesti hänen sponsorinsa. Sen jälkeen tilanne normalisoitui, ja energiajuoma on virallisesti Niskasen tukija.

Vantaalla Niskanen esitteli taas tölkkiä, jota nyt koristavat hänen kasvonsa. Suomessa tulee myyntiin Niskasen kuvalla koristettuja tölkkejä. Niihin liittyy koodi, jolla asiakas voi halutessaan päästä katsomaan maailmancupin hiihtoja televisiosta ilmaiseksi. Maailmancup näkyy Suomessa maksukanavalla.