Pelicansilla liitokeli, Ässien leirissä hymyt vähissä

Lahden Pelicans murskasi Ässät Porissa keskiviikkona jääkiekkoliigan ottelussa. Peli päättyi selvänumeroisesti vieraille 6–2. Lahtelaisten leiristä kuusi eri pelaajaa onnistui maalinteossa.

Pelicans on nyt ottanut pisteitä kuudesta edellisestä pelistään. Ässät puolestaan on hävinnyt kolme edellistä otteluaan, joista kaikki on pelattu joukkueen kotikaukalossa.

– Jämäkkä suoritus vieraskaukalossa. Kaikki tekivät oman hommansa ja suoritus oli hyvä, Pelicansille pisteet 1+1 nakuttanut Hannes Björninen mietti.

Ässillä ei tällä hetkellä kulje. Keskiviikkona joukkue olisi ollut vaikeuksissa laadukkaammallakin esityksellä, mutta nähdyllä suorituksella mahdollisuuksia ei ollut. Varsinkin toinen erä oli patapaidoilta surkea.

– Ei pelata tarpeeksi hyvin tällä hetkellä. Ei puolusteta, kamppailla tai hyökätä riittävällä tasolla. Varsinkin toinen erä oli luokaton. Olimme koko ajan jäljessä, Ässien päävalmentaja Jyrki Aho puhalsi.