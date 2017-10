Jagr valmis isompaan rooliin, kunhan saa jalkansa toimimaan paremmin

Jaromir Jagrin ura NHL-jääkiekossa hakee vertaistaan, mutta 45-vuotias tshekkitähti sai tililleen sentään jotain ennenkokematonta debyyttiottelussaan Calgary Flamesin paidassa. Liigan kaikkien aikojen pistepörssin kakkonen Jagr pelasi NHL-kiekkoa ensi kertaa kanadalaisjoukkueen riveissä.

Jagr on kiekkoillut Pohjois-Amerikan ammattilaissarjassa kaudesta 1990–91, mutta ennen tätä kautta vain yhdysvaltalaisjoukkueiden riveissä. Hän on edustanut Pittsburghia, Washingtonia, New York Rangersia, Philadelphiaa, New Jerseyä ja Floridaa ennen muuttoaan Calgaryyn.

Lokakuun alussa Calgary-sopimuksen tehnyt Jagr pelasi avausottelussaan 13.38 minuuttia kolmosketjussa Kris Versteegin ja Sam Bennettin kanssa. Hän pääsi maalipaikkaan jo ensimmäisessä vaihdossaan ylivoimalla, mutta poistui lopulta jäältä ilman tehomerkintöjä.

– Kun saan jalkani toimimaan paremmin, pystymme pelaamaan tehokkaammin, Jagr kommentoi NHL:n nettisivuilla.

Jagrin harjoitusaika Calgaryn kanssa on toistaiseksi ollut vähissä, sillä sopimuksen varmistuminen venyi. Hän harjoitteli kesällä entisen seuransa Kladnon kanssa Tshekissä.

– Ajatuksena oli peluuttaa häntä 10–12 minuuttia, mutta peliaikaa tuli vähän enemmän. Hänen pelinsä paranee, kunhan hän pääsee paremmin sisään joukkueeseen, Calgaryn päävalmentaja Glen Gulutzan kommentoi.

Kovat odotukset Calgaryssä

Sean Monahanin jatkoaikamaali takasi Calgarylle 4–3-voiton Los Angeles Kingsistä. Calgaryllä on neljästä ottelusta koossa kolme voittoa, ja Jagr odottaa Calgaryltä vahvaa kautta.

– Joukkueessa on paljon hyökkääviä pelaajia ja puolustus on erinomainen, sillä se saa kiekon liikkeelle. Ja maalivahti on loistava, Jagr kehui 42 torjuntaan venynyttä Mike Smithiä.

Jagr uskoo, että NHL:ssä pisteiden ottaminen on alkukaudesta helpompaa kuin kevätpuolella kautta, jolloin kaikki joukkueet ovat ehtineet hioa peliään ja pelaavat pudotuspelipaikoista.

– Meidän täytyy hyödyntää kauden alku, Jagr sanoi Calgary Flamesin Twitterissä julkaisemassa haastattelussa.