Marcus Sandell kesti kovan kuntoutuksen – "On ollut vaikeita hetkiä"

Alppihiihtäjä Marcus Sandellilla on alkavalle kaudelle kolme tavoitetta: paluu maailmancupiin, mahdollisimman hyvä lähtönumero ja pääsy olympialaisiin.

Sandellin puheessa vilisee jopa taistelu olympiamitalista, mikäli kaikki menee suunnitellusti. Ennen kaikkea hän haluaa kuitenkin laskea terveenä.

– Urheilun aiheuttamat vammat eivät saa olla niin isoja, etten pysty elämään normaalia elämää. Tämä vaikuttaa erittäin positiivisesti arkielämääni, Sandell sanoo viitaten kahteen tänä vuonna käymäänsä leikkaukseen.

Sandell kävi tammikuussa selkäleikkauksessa, ja huhtikuussa häntä odotti lonkkaoperaatio. Selkä oli vaivannut suurpujotteluässää pitkään, ja laskeminen oli hankalaa.

– Selkäleikkaus oli iso remppa. Lannerangan alimmat nikamat ruuvattiin kiinni. Siinä on nyt neljä ruuvia, kuusi kiskoa ja kaksi sellaista kehikkoa. On aika uskomatonta, mihin kroppa pystyy sen jälkeen, Sandell iloitsee.

Kuntoutus on vienyt aikaa ja vaatinut kärsivällisyyttä. Myös aiemmin pahoista loukkaantumisista toipunut Sandell on jo palannut rinteisiin, ja takana on kolme leiriä.

– On tässä ollut vaikeita hetkiä, mutta joka päivä mennään kohti terveempää Marcusta. Se on hienoa. Kehoa on joutunut totuttamaan paineeseen, enkä esimerkiksi pysty vielä panemaan sataprosenttisesti painetta vain yhdelle jalalle.

Sandell ei ole vielä varma, milloin hän aloittaa kisakautensa. Paluu tositoimiin saattaa tapahtua jo kuun lopussa Söldenissä, mutta luultavasti kisa-aloitus nähdään vasta myöhemmin.

– Jos tulee sellainen harppaus, että pystyn tykittämään täysillä, saatan olla Söldenissä mukana. Tärkeintä kuitenkin on, että leikkaus toisi minulle neljästä viiteen hyvää lisäkautta.