Tappara katkaisi Kärppien voittoputken

Alkukaudella odotettua heikommin pelannut jääkiekkoliigan suurin mestarisuosikki Tappara näyttää syttyvän vähitellen. Perjantaina nousuvireen koki liigassa toisena jatkava Kärpät, joka sai lähteä pisteittä kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää hävittyään 1–2.

Kärpät oli voittanut viisi ottelua putkeen, mutta nyt vain yhdysvaltalainen puolustaja Teemu Kivihalme onnistui päätöserässä ylivoimalla. Tapparan maalit tekivät toisessa erässä kapteeni Jukka Peltola ja Niko Ojamäki, hänelle maali oli kauden ensimmäinen.

– Itsellä on ollut luottoa omaan tekemiseen, mutta kai välillä on puristettu mailaa. Joukkueena ei muutenkaan ole tehty alkukaudesta paljon räkämaaleja, on yritetty liian hienoja, mutta nyt tähänkin on tullut muutos, Ojamäki sanoi.

Kärppien pistepörssin kärki Julius Junttila oli saanut tehopisteitä kuudessa edellisessä ottelussa, mutta nyt sekin putki katkesi.

– Hyvä vastustaja, mutta ei oltu tarpeeksi teräviä. Ei saatu miehiä maalille eikä lauottu riittävästi, Junttila myönsi.