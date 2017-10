Heittotaidoillaan vakuuttanut Markkanen antoi vahvat näytöt

Koripalloilija Lauri Markkasen harjoitusottelukausi Pohjois-Amerikan NBA:ssa kääntyi vaikean alun jälkeen iloksi. Selkävaivat pilasivat jakson alun, mutta vauhtiin päästyään Markkanen esiintyi Chicago Bullsin riveissä tehokkaasti.

Kolmessa harjoitusottelussaan suomalainen kokosi yhteensä 35 pistettä.

– Aina kun hänellä on avoin paikka, odotamme hänen nousevan esiin ja heittävän. Hän on yksi parhaista heittäjistämme ja on ollut sitä siitä lähtien, kun hän liittyi joukkueemme riveihin, Bullsin valmentaja Fred Hoiberg kertoi Chicago Tribunen verkkosivuilla.

Chicago pelasi viimeisen harjoitusottelunsa lauantain vastaisena yönä häviten Toronto Raptorsille 104–125. Markkanen pelasi joukkueensa avausviisikossa, sai peliaikaa reilut 29 minuuttia ja oli joukkueensa toiseksi paras pistemies. Hän teki 13 pistettä.

Bullsin tehokkain pelaaja oli Justin Holiday, joka teki 17 pistettä. Voittajajoukkueen tehokkain oli CJ Miles 27 pisteellään.

Koostumuksia testataan

Valmentaja Hoibergin mukaan avausviisikkoa ja peluutusta testataan vielä. Koostumuksia testattiin jo harjoitusotteluissa ja ne voivat muuttua kesken runkosarjan. Hoiberg oli mielissään Markkasen esityksestä viimeisessä harjoitusottelussa.

– Tämä on erittäin rohkaisevaa. Hänellä on kova itseluottamus noin nuoreksi pelaajaksi, Hoiberg suitsutti.

Tiistaina Markkanen teki 18 pistettä LeBron Jamesin tähdittämää Cleveland Cavaliersia vastaan. Chicago voitti ottelun luvuin 108–94. James jäi pistevertailussa 20-vuotiaalle suomalaiselle toiseksi, sillä Clevelandin supertähti pussitti perustasoonsa nähden vaatimattomat 17 pistettä.

Ensimmäisessä harjoitusottelussaan New Orleansia vastaan Markkanen pussitti vain neljä pistettä, mutta tuolloin selkävaivat haittasivat suoritusta. Markkanen menetti joukkueensa kolme ensimmäistä harjoitusottelua reistailleen selkänsä vuoksi.

NBA alkaa Chicagon osalta ensi viikon torstain ja perjantain välisenä yönä Suomen aikaa. Vastassa on viimeisestä harjoitusottelusta tuttu Toronto Raptors.