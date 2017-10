Lindellin maali kruunasi Dallas-valmentajan nousun tilastokolmoseksi

Puolustaja Esa Lindellin kauden avausmaali kruunasi Dallasin valmentajan Ken Hitchcockin nousun NHL-jääkiekon kolmanneksi eniten voittoja keränneeksi valmentajaksi. Hitchcock saavutti valmentajana 783. voittonsa, sillä Dallas kukisti hyvän alkukauden pelanneen Coloradon 3–1.

Lindell teki maalinsa tyhjiin 38,5 sekuntia ennen loppusummeria, kun Colorado haki tasoitusta ilman maalivahtiaan Sergei Varlamovia.

Dallasiin kesällä palannut Hitchcock, 65, ohitti valmentajien voittotilastossa Al Arbourin, joka oli pääosan urastaan New York Islandersin peräsimessä. Dallas-luotsin edellä ovat takavuosien valmentajalegenda Scotty Bowman (1 244 voittoa) ja Chicagoa valmentava Joel Quenneville (855).

Dallasin tämän kauden alku on ollut hankala, sillä joukkueella on viidestä ottelusta vasta kaksi voittoa.

– Uskon siihen, että tekemämme työ tuottaa kauden aikana tulosta. Meillä on hieno joukkue, joka on sitoutunut harjoitteluun ja kehittymiseen, Hitchcock sanoi Dallas Starsin Twitter-tilillä julkaistussa haastattelussa.

– Jokaiselle joukkueelle tulee huonoja hetkiä, mutta luotan pelaajiin. He haluavat oppia.

Dallasin maalilla oli ykkösmaalivahdiksi hankitun Ben Bishopin pelivuoro, joten Kari Lehtonen ei päässyt torjuntatöihin. Bishop torjui 22 laukausta.

Voittajien Tyler Seguin ylsi niin sanottuun Gordie Howe -hattutemppuun. Seguin teki maalin, antoi maalisyötön ja tappeli päätöserässä Coloradon Patrik Nemethin kanssa.

– Tätä ei varmaan tapahdu enää toista kertaa, Seguin sanoi NHL:n nettisivuilla.

Philadelphia piti Ovetshkinin pimennossa

Valtteri Filppulan kauden kolmas maali siivitti Philadelphiaa murskalukuihin. Flyers piti alkukauden maalitykin Aleksandr Ovetshkinin pimennossa ja voitti Washingtonin 8–2. Ykkösketju Claude Giroux, Sean Couturier ja Jakub Voracek keräsi yhteensä kymmenen tehopistettä.

– Me tykkäämme syötellä ja saada aikaan hienoja kuvioita. Mutta pitää myös ampua, kun on paikka. Tänään me teimme juuri niin, Couturier kommentoi NHL:n nettisivuilla.