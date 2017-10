Philadelphia piti Ovetshkinin pimennossa ja kuritti Washingtonia 8–2

Valtteri Filppulan kauden kolmas maali oli siivittämässä Philadelphiaa murskalukuihin NHL-jääkiekossa. Flyersin tehon ottavaksi osapuoleksi joutui Washington, joka on ollut alkukauden otsikoissa Aleksandr Ovetshkinin maalisuman takia.

Suomalaishyökkääjän toisessa erässä tekemä maali vei Philadelphian 5–2-johtoon. Peli päättyi Philadelphialle 8–2. Edellisen kerran Philadelphia teki vähintään kahdeksan maalia marraskuussa 2011, kun se voitti Columbuksen 9–2.

Joukkueen ykkösketju Claude Giroux, Sean Couturier ja Jakub Voracek keräsi yhteensä kymmenen tehopistettä. Giroux viimeisteli kaksi maalia ja antoi kaksi maalisyöttöä, Couturier osui kahdesti (2+1) ja Voracek syötti kolme maalia.

– Me tykkäämme syötellä ja saada aikaan hienoja kuvioita. Mutta pitää myös ampua, kun on paikka. Tänään me teimme juuri niin, Couturier kommentoi NHL:n nettisivuilla.

Alkukaudesta jo yhdeksän maalia tehnyt Ovetshkin jäi pisteittä ja sai tehosarakkeeseensa merkinnän miinus neljä.

Lindell osui tyhjiin

Dallasin Esa Lindell avasi kauden maalitilinsä, kun Dallas kukisti Coloradon 3–1. Suomalaispuolustajan tyhjään maaliin tekemä osuma sinetöi ottelun loppuluvut 38,5 sekuntia ennen summeria.

Dallasin maalilla oli Ben Bishopin torjuntavuoro, joten Kari Lehtonen ei päässyt kentälle. Bishop torjui 22 laukausta.

Dallasin valmentajalle Ken Hitchcockille voitto oli NHL-uran 783:s. Hän nousi valmentajien voittotilastossa kolmanneksi ohitettuaan Al Arbourin. Dallas-luotsin edellä ovat Scotty Bowman (1 244 voittoa) ja Joel Quenneville (855).

Suomalaisista syöttöpisteille pääsivät Montrealin Artturi Lehkonen, Winnipegin Patrik Laine, Pittsburghin Olli Määttä ja Minnesotan Mikko Koivu. Montreal hävisi Torontolle jatkoajalla luvuin 3–4, Winnipeg voitti Carolinan maalein 2–1, ja Pittsburgh voitti Floridan maalein 4–3. Minnesota puolestaan hävisi jatkoajalla Columbukselle maalein 4–5.

Nashvillen Pekka Rinne torjui 33 kertaa Chicagoa vastaan. Rinteen torjunnat eivät kuitenkaan riittäneet juhlintaan, vaan voiton vei Chicago maalein 2–1.