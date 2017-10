Rooney pelasti Evertonin tasapeliin – pisteet jakoon myös Southamptonissa

Wayne Rooney tuli hätiin pelastaen Evertonille 1–1-vierastasapelin Brightonissa jalkapallon Englannin Valioliigassa. Rooney iski rangaistuspotkun lisäajalla, kuitaten näin kotijoukkueen Anthony Knockaertin 82. minuutin maalin.

Everton vältti viidennen tappion kuudesta viime liigapelistä. Joukkue on voittanut kahdeksasta pelistään vain kaksi, ja on nyt sarjassa 16:ntena. Brighton on samoissa pisteissä 14:ntenä.

– Olemme vaikeassa tilanteessa, mutta tänään taistelimme kuitenkin ja saimme ansaitun pisteen, Everton-valmentaja Ronald Koeman sanoi.

Illan toisessa ottelussa jaettiin myös pisteet, kun kotijoukkue Southampton nousi Manolo Gabbiadinin rangaistuspotkulla 2–2-tasapeliin Newcastlea vastaan. Maali oli italialaishyökkääjälle illan toinen, Newcastlelle osuivat Isaac Hayden ja Ayoze Perez.