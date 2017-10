Olympialaisiin valmistautuva Hannu Manninen sovittaa yhteen harjoittelun ja työn Finnairin lennoilla

Hannu Manninen palasi viime vuonna kuuden vuoden kilpailutauolta yhdistetyn pariin, eikä kukaan varmaan yllättynyt, että paluu ei jäänyt vain Lahden MM-kotikisoihin, Etelä-Suomen Sanomat kertoo. 39-vuotias laji-ikoni ilmoittikin keväällä virallisesti jatkavansa myös Pyeongchangin olympiatalveen.

48 maailmancupin osakilpailua ja neljästi cupin kokonaiskilpailun voittanut Manninen ei oikein osaa olla kilpailematta. Häntä vievät kilpailuvietin ohella eteenpäin lajirakkaus sekä harjoittelun tuoma nautinto.

Treenaamista Manninen ei lopettanut lopetettuaan uransa toisen kerran vuonna 2011. Uuden harrastuksensa triathlonin vaatima kova kuntopohja helpotti paluuta yhdistetyn kilpaladuille, mutta mäkihypyn kanssa riitti tekemistä vuosi sitten ja riittää edelleen.

Manninen siirtyi viime syksynä Finnairin palvelukseen lentoperämieheksi ja uuden työn haasteet ja koulutusjaksot tekivät viime talveen valmistautumisesta rikkonaisen.

– Nyt olen töissä Euroopan ja kotimaan lennoilla. Usein on pari-kolme päivää töitä ja saman verran vapaapäiviä. Työvuorojen rytmitys on aika tasainen ja se on mahdollistanut suunnitelmallisen harjoittelun.

– Välillä on toki yölentojakin, mutta pääasiassa olen päässyt öiksi kotiin nukkumaan, kertoo Nummelassa perheineen asuva Manninen.

Manninen otti kesällä olympialaisiin valmistautumisen niin tosissaan, että jätti uuden harrastuksensa triathlonin kisat kokonaan väliin. Viime vuonna hän voitti lajissa muun muassa puolimatkan 35-vuotiaiden Suomen mestaruuden.

– Triathlonit olisivat sotkeneet yhdistetyn harjoittelua, mutta ensi kesän Lahden Ironman-kilpailuun olen ilmoittautunut.