Joensuu järjestää yleisurheilukisat myös ensi kesänä - "Ajankohta on optimaalinen"

Eliittikisojen raunioille synnytetty ja ensi kesäksi uudistuva kotimainen kilpailusarja alkaa Espoosta 13. kesäkuuta, ja Joensuu on säilyttänyt paikkansa kisajärjestäjien joukossa. Sarjaan kuuluu viisi kilpailua.

Espoon lisäksi uutta sarjaa kisataan Kuortaneella 23. kesäkuuta, Joensuussa 4. heinäkuuta, Lapinlahdella 28. heinäkuuta ja Lappeenrannassa 22. elokuuta.

Mikäli kisaa olisi tulostason kautta pitänyt käydä, olisi Joensuu silloinkin ollut vahvoilla. Vaikka viime heinäkuussa keskuskentällä kisattiin todella surkeissa oloissa, olivat tulosluettelot silti parempia kuin Lappeenrannassa ja Lahdessa.

– Nyt ajankohta on meille optimaalinen. EM-kisojen tulosrajoja jahdataan tuolloin täysillä ja tarjokkaita Euroopastakin on varmasti enemmän, mitä pystymme ottamaan. EM-rajat on tehtävä viimeistään Lapinlahdella heinäkuun lopussa, selvittää pääsihteeri Tuomo Lehtinen.

Lehtinen myöntää, että jonkinlaista kulukuuria tarvitaan Eliittikisoja tiukempien taloudellisten ehtojen takia.

Katajan yleisurheilujaoston puheenjohtaja Jussi Oinonen kertoo viime heinäkuun sateiden merkinneen onneksi vain pientä miinusta jaostolle.

– Onneksi meillä on hienoja yhteistyökumppaneita, joten lippuluukuilta sisään tuleva raha ei ole liian ratkaisevassa roolissa. Emme ole myöskään ottaneet kisabudjetin osalta isoja riskejä urheilijahankinnoissa, hän painottaa.

