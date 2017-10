Malmö varmisti Ruotsin jalkapallomestaruuden

Malmö varmisti maanantaina Ruotsin jalkapallomestaruuden, kun se kukisti Allsvenskanissa vieraissa IFK Norrköpingin 3–1.

Kun jäljellä on kolme peliä, toisena oleva tukholmalainen AIK on sarjajohtajaa jäljessä kymmenen pistettä. Ruotsin mestaruutensa viime vuodelta uusivan Malmön etumatka on saavuttamaton.

Malmö joutui tekemään maanantain voittonsa eteen töitä, sillä David Karlsson vei Norrköpingin 1–0-johtoon 9. minuutilla.

Toinen puoliaika oli Malmön juhlaa. Ensin Carlos Strandberg tasoitti pelin, sitten Lasse Nielsen vei vierasjoukkueen johtoon, ja loppuminuuteilla Anders Christiansen viimeisteli loppulukemiksi Malmölle 3–1.

IFK Norrköpingin avauskokoonpanossa oli kaksi suomalaispelaajaa, Simon Skrabb ja Daniel Sjölund.

Ruotsin mestaruus on Malmön seurahistorian 20:s.