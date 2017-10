Lari Lehtonen muutti harjoittelunsa painopistettä - "Ollut uutta minun kropalleni"

Maastohiihtäjä Lari Lehtonen pohdiskeli raskaan MM-kauden päätteeksi mitä pitäisi tehdä, että saisi tulevan olympiatalven aikana taas maailman kärkeä ainakin muutaman askeleen kiinni. Yhdessä valmentajansa, miesten maajoukkueen ryhmävalmentajana toimivan Teemu Pasasen he totesivat, että eniten kehitettävää olisi vauhti- ja voimapuolella, kertoo Etelä-Suomen Sanomat.

Harjoittelun painopisteen muuttamisessa on aina riskinsä, mutta menestyäkseen Lehtonen oli valmis ottamaan niitä.

– Kesän painopiste on ollut voimaharjoittelussa ja se on ollut uutta minun kropalleni. Mutta jos haluaa kehittyä, pitää minun iässäni, kun 30 on jo mittarissa, löytää uusia ärsykkeitä, mitkä veisivät hommaa eteenpäin. Pitää haastaa itsensä, kun haluaa stepin eteenpäin, hän perustelee.

MM-Lahdessa Lehtonen hiihti uransa parhaan arvokilpailun, kun sijoittui 30 kilometrin yhdistelmäkisassa yhdeksänneksi.

– En tiedä kuinka moni muistaa tai edes huomasi, että jäin vain viitisen sekuntia mitalista. Se antaa itselle uskoa, että kaikki on mahdollista.

Tuon viiden sekunnin takia on salilla kesän aikana vuodatettu hikipisaroita.

– On tehty puhdasta, raakaa voimaa ja sen päälle jumppailtu fyssarin kanssa, Lehtonen kertoo.

Hiihtäjä ei lähtenyt omin päin rautojen kimppuun. Lehtonen oppi jo menneinä vuosina, kun kuntoutti itseään vammojen jäljiltä, että asiantuntevaa apua löytyy yleensä läheltäkin.

– Nyt on haettu apuja yleisurheilupuolelta. Lahtelainen yleisurheiluvalmentaja Jaakko Kivelä on ohjannut voimaharjoittelua ja sopivasti samassa paketissa hänen fysioterapeuttiavovaimonsa Sini Nupponen on pitänyt huolta, että liikeradat pysyvät hyvinä ja kroppa toimii oikeassa asennossa ja järjestyksessä. Ja on hän ollut välillä seuraamassa voimaharjoituksiakin.

Se ainakin on jo varmaa, että voimaa on tullut lisää.

– Siitä kehitys ei jää kiinni. Nyt syksyn aikana voima pitää vain saada siirretyksi lajisuoritukseen.

Lisävoimalla Lehtonen hakee kirikykyä, koska yhteislähtöjen myötä maastohiihto on muuttunut ja rytminvaihtojen ja kirien merkitys on kasvanut olennaisesti.

– Jos sen viisi sekuntia saisi kirittyä kiinni, niin taisteltaisiin jopa mitalista ja jos kehitystä tapahtuisi enemmän, sitten kamppailtaisiin jo kirkkaammista mitaleista.

Päinvastoin kuin monet muut huippuhiihtäjät, lahtelainen ei hyppinyt riemusta, kun kuuli Kansainvälisen hiihtoliiton maastohiihtokomitean kaavailuista poistaa skiathlon eli yhdistelmähiihto arvokisaohjelmasta olympiatalven jälkeen.

– Kyllähän se vähän harmittaa, jos se poistuu. Minulle skiathlon on aina sopinut. Hiihtotavan vaihto kesken suorituksen on monelle vaikeaa, mutta minun lihaksistoni ei ole tykännyt siitä kyttyrää.

Toisaalta kisan sopivuus Lehtoselle ei ole ollut kiinni pelkästään tyylin vaihtumisesta.

– Uskon, että 30 kilometriä on matkana ominaisuuksilleni sopivin.

Ensi helmikuussa Pyeongchangissa hiihdetään joka tapauksessa vielä entiseen malliin. Lehtonen laskee päämatkoikseen vapaan hiihtotavan 15 kilometriä, 30 kilometrin skiathlonin sekä viestin.

Hän ei ole käynyt olympia-areenalla, mutta on hiihtänyt rullilla Jyväskylässä Kihun testimatolla, jolle on mallinnettu yksi käytössä olevista 7,5 kilometrin lenkeistä.

– Profiili on semmoinen, että mennään koko ajan ylös ja alas ja ainoa tasainen on stadionilla. Siinä on pitkiä työpätkiä peräjälkeen, hän kuvailee.

Kolmansiin olympiakisoihinsa valmistautuva Lehtonen on mielissään Pyeongchangin ohjelmasta.

– Voisi sanoa, että minun vahvuuksiani ajatellen olympiaohjelma on täydellinen. Vapaa 15 sopii, ja uskon että minulla on annettavaa myös viestijoukkueelle, jos suinkin olen kunnossa.

Kivi tippui sydämeltä Ramsaun leirillä

Viime viikon keskiviikkona Itävallan Ramsausta parin viikon jäätikköleiriltä palannut Lari Lehtonen nautiskelee parhaillaan laatuajasta perheen kanssa kotona Lahdessa. Tiiviin harjoituskauden aikana hän on leireillyt maajoukkueen mukana pariin otteeseen Vuokatissa sekä Ylläksellä ja Slovenian Planicassa. Lokakuun lopussa auto keula suuntautuu kohti pohjoista.

– Lähden pohjoiseen vähän normaalia aikaisemmin, koska osallistun Suomen cupin viestiin Vuokatissa 29. lokakuuta. Sieltä leiritys jatkuu ensin Rovaniemellä ja edelleen Oloksella. Ja sitten marraskuun loppupuolella alkaakin maailmancup Rukalta, luettelee Lehtonen.

Syksyn perinteinen ohjelma ensilumen leireineen on rankka, mutta niin oli viime kevätkin.

– Lahden MM-kisat, Kanadan kisat ja siihen päälle vielä kotimaan kevään kiertue veivät voimat. Takki oli ihan tyhjä ja harjoituskauden startti ei ollut niin helppo kuin edellisvuonna.

Kesän harjoittelu sujui kuitenkin hyvin, mutta syksymmällä Lehtosella oli vähän huolta kokonaisrasituksen kanssa. Koventuneen voimaharjoittelun vuoksi hän osasi kuitenkin varautua siihen.

– Kuukausi sitten olin jopa huolestunut, nyt en enää. Ramsaussa kivi tippui sydämeltä, kun tekeminen oli taas ihan hyvää. Siellä tunsin, että kesän ja syksyn harjoitukset ovat vieneet eteenpäin.

Aivan kommelluksitta viimeinen leiri ei silti mennyt.

– Aluksi kaaduin rullasuksilla, sitten potkaisin varpaani sängynlaitaan ja sain vielä molempiin jalkoihini rakot, mutta kaiken kaikkiaan se oli silti paras leirini Ramsaussa, hän naureskeli.