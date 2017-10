Amerikkalainen voimistelun olympiavoittaja syyttää joukkueen ex-lääkäriä vuosia jatkuneesta ahdistelusta – lääkäri sanoi antavansa "hoitoa"

Maroney kertoo ahdistelun alkaneen, kun hän oli 13-vuotias ja jatkuneen siihen asti, kun hän lopetti uransa.

– Tohtori Nassar kertoi minulle, että sain "lääketieteellisesti tarpeellista hoitoa, jota hän on antanut potilaille yli 30 vuoden ajan", Maroney kertoi Twitterissä julkaisemassaan tiedotteessa.

– Vaikutti siltä, että missä vain ja milloin vain tämä mies löysi tilaisuuden, minua "hoidettiin." Se tapahtui Lontoossa ennen kuin joukkueeni ja minä voitimme kultamitalin, ja se tapahtui ennen kuin voitin hopeani. Elämäni pelottavin yö sattui, kun olin 15-vuotias. Olin lentänyt koko päivän ja yön joukkueen kanssa päästäkseni Tokioon. Hän oli antanut minulle unilääkettä lentoa varten, ja seuraava asia minkä tiedän, että olen hänen kanssaan hänen hotellihuoneessaan "hoidettavana." Luulin kuolevani tuona yönä.

Maroney voitti joukkuekilpailun kultaa ja hypyn hopeaa Lontoon olympialaisissa 2012. Hän lopetti uransa viime vuonna.

Moni muukin voimistelija on Time-lehden mukaan syyttänyt Nassaria seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ja häntä odottavat useat oikeusjutut. Maroney on selvästi tunnetuin urheilija, joka on kertonut tulleensa Nassarin ahdistelemaksi.

Nassar on kieltänyt seksuaalisen hyväksikäytön. Sen sijaan hän on myöntänyt syyllisyytensä lapsipornon hallussapitoon ja todisteiden hävittämiseen ja odottaa tuomiota siitä.

Nassar toimi Yhdysvaltain voimistelumaajoukkueen lääkärinä 1996–2015 ja oli mukana useissa olympialaisissa. Hän toimi samaan aikaan myös Michigan State -yliopiston urheilulääkärinä.

Maroney kertoi tiedotteessaan inspiroituneensa viime päivinä kuulemistaan kokemuksista. #MeToo-häshtägiä on käytetty sadoissatuhansissa tviiteissä, joissa ihmiset ovat kertoneet omista ahdistelukokemuksistaan. Kampanjan takana ovat paljastukset elokuvatuottaja Harvey Weinsteiniin kohdistuvista syytöksistä. Kymmenet naiset syyttävät Weinsteiniä seksuaalisesta häirinnästä, ahdistelusta ja raiskauksista.

– Ihmisten täytyy tietää, että tätä ei tapahdu vain Hollywoodissa. Tätä tapahtuu kaikkialla, Maroney kirjoitti.

– Missä vain on valta-asemia, näyttää olevan mahdollisuus sen väärinkäyttöön. Minulla oli unelma päästä olympialaisiin, ja asiat joita minun täytyi kestää päästäkseni sinne, olivat tarpeettomia ja inhottava.