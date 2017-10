Hurmos kohtaa illalla liigajoukkue Lekan - "Onneksi lentopallossa kaikki on mahdollista"

Kuopiolaisilla on jokaiselle pelipaikalle kovia nimiä, jopa maajoukkuetasolta. Hakkurina häärii pistepörssiä johtava Samuli Kaislasalo. Vastaanottoa johtaa maajoukkuemies Jan Helenius, jota tukee liberon paikalla Teemu Silventoinen. Jukka Tuovisen valmentaman joukkueen keskitorjujina nähdään Jukka Lehtonen ja Henrik Porkka. Lisäksi lisätukea keskelle antaa Joensuusta lähtöisin oleva Arttu Reijonen.

Leka Volley on ollut syksyn kovimpia joukkueita liigassa. Kuopiolaisten nykyinen sarjasijoitus on viides. Hurmoksen urakka on enemmän kuin haastava, joskaan ei mahdoton.

– Meillä on oltava semmonen pöljä päivä. Onneksi lentopallossa kaikki on mahdollista. Emme epäile yhtään, etteivätkö meidän pelaajat löisi omaa leimaa tulevaan peliin. Pelin ja taktiikan loksahtaessa kohdalleen voimme taistella hyvinkin voitosta, joensuulaisseuran puheenjohtaja Marko Räsänen arvelee.

Hurmos pystyi harjoituskaudella haastamaan liigajoukkueita mukavasti. Joukkueen iskukyky on mielenkiintoista nähdä nyt, kun alla on jo useita loistavia sarjaotteluita. Hurmos viilettää 1-sarjassa pelkkiä voittoja vyöllään.

– Lähdemme rohkeasti haastamaan vieraita. Toivon, että pelaajat nauttivat tulevasta ja saavat esille sitä meidän hurmostunnetta, Räsänen jatkaa.

Ottelu käynnistyy Joensuun urheilutalossa kello 18.30.