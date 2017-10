Uusi ura jännittää – Emilia Bottas aloitti rohkeasti pohjalta

Kilpauinnissa olympiatasolla piipahtanut Emilia Bottas käynnistelee ratsastusuraansa komeissa puitteissa Helsingin Horse Show'ssa. Bottas kilpaili keskiviikkona kansallisessa Lucky Winners -luokassa, mutta joutui taustojensa ansiosta median eteen edustusratsastajien keskellä.

Bottaksen vieressä istui Oslon GP:ssä toiseksi sijoittunut Juulia Jyläs. Bottaksen mielessä pyörivät silti vain kilpailun haasteet. Hän on turtunut urheilutähtien seuraan jo uintiurallaan ja avioliitossaan.

– Kilpailu jännittää, Bottas tunnusti reilut pari tuntia ennen koettelemusta.

– Helsingin jäähalli ei ole isoin areena, jossa olen kilpaillut, mutta laji on uusi ja olen ratsastajana kokematon. Puuttuu rutiini ja kisakokemus.

Jyläs kasvattaa ja valmentaa hevosia työkseen, joten hän on tutustunut hevosiinsa vuosia. Bottas kilpaili Joli van de Groenendyck -hevosella, jonka hän sai vain kuukausi sitten.

– Hevonen on aika uusi, mutta kaikki on lähtenyt hyvin käyntiin. Hevonen on paljon minua kokeneempi, joten täytyy toivoa, että jompi kumpi osaa, Bottas pohdiskeli.

Vesieste olisi veikeä parannus

Bottas arveli, että hänellä on radalla toinenkin valtti, kilpailukokemus.

– En usko, että tartutan jännitykseni hevoseen, koska minulla on aika hyvä taito kasata itseni. Onneksi minulla on kumminkin kisakokemusta, vaikkakin toisesta lajista.

Bottakselle Horse Show oli tilaisuus oppia ja saada uusia kokemuksia.

– Adrenaliini ja kilpaileminen. Ne olivat pääjutut uinnissakin, Bottas selitti motivaatiotaan ratsastuksessa.

– Olen tosi voitontahtoinen, mutta nyt täytyy olla myös realisti. Parin vuoden kuluttua tämä on varmaan jo helpompaa, mutta ura on niin alkutekijöissä, että kansainvälisiä luokkia ei kannata vielä ajatella.

Bottas on vasta tutustumassa esteratsastukseen, mutta pienen viilauksen hän hyväksyisi jo ratoihin.

– Vesieste. Jos siihen tipahtaisi, elementti olisi minulle tutumpi, Bottas naurahti ehdotukseen.

Bottaksen uusi ura alkaa pohjalta. Hän sijoittui luokassaan sijalle 22 kahdeksalla virheellä.