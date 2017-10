Boston-vahti Tuukka Rask loukkaantui harjoituksissa – vamman vakavuudesta ei vielä tietoa

Rask piti törmäyksen jälkeen taluttaa pois jäältä, eikä hän enää palannut harjoituksiin.

Bostonin päävalmentajan Bruce Cassidyn mukaan 30-vuotiaan maalivahdin kunnosta ei ole vielä arviota.

– Toivottavasti hän on kunnossa, Cassidy sanoi.

Rask on ollut viime vuosina Bostonin kiistaton ykkösvahti. Alkukaudella hän on pelannut NHL:ssä neljä ottelua, ja hänen torjuntaprosenttinsa on 88,2. Bostonilla on viidestä ottelusta tilillä kaksi voittoa.

Seuraavassa ottelussaan torstaina Boston isännöi Vancouver Canucksia.