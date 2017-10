F1-mestaruus ratkeaa Austinissa, jos Hamilton voittaa ja Vettel on enintään kuudes

Lewis Hamiltonin pitää saada 16 pistettä enemmän kuin MM-sarjassa toisena oleva Sebastian Vettel, jotta Hamilton varmistaisi formula ykkösten maailmanmestaruutensa jo sunnuntaina Texasissa. Austinin kilpailun jälkeen kaudesta on ajamatta enää kolme kilpailua.

Kuudentoista pisteen eron Hamilton saavuttaa, jos hän voittaa Austinissa eikä Vettel yllä viiden parhaan joukkoon. Tai jos Hamilton ajaa toiseksi, Vettel saa olla parhaimmillaan yhdeksäs, jotta britti varmistaisi mestaruutensa.

Neljättä maailmanmestaruuttaan tavoitteleva Hamilton tarvitsee vähintään 76 pisteen kaulan Vetteliin päästäkseen juhlimaan Texasissa mestarina. Ennen Austinin hellekisaa ero on 59 pistettä (306–247).

Mercedestä ajavalle Hamiltonille Austinin radassa on voiton tuoksu, sillä hän on voittanut siellä neljästi viidellä yrittämällä. Vettelin Ferrari-talli on ollut kaikkea muuta kuin luotettava viime starteissaan.

Meneekö polvi maahan?

Jos Hamilton voittaa kauden 2017 tittelin, hän nousee maailmanmestaruuksien määrässä Alain Prostin ja Vettelin rinnalle. Enemmän mestaruuksia on vain Michael Schumacherilla (7) ja 1950-luvun tähdellä Juan-Manuel Fangiolla (5).

– Lewis on ajanut mestarillisesti tällä kaudella, ja etenkin kesätauon jälkeen hän nosti tasoaan, Mercedes-pomo Toto Wolff ylistää tähteään, joka on voittanut puolet kauden 16 kilpailusta. Viidestä viime kisasta Hamiltonilla on neljä voittoa ja yksi kakkossija.

– Hän on ottanut autosta kaiken irti ja kehittänyt autoa tiimin kanssa. Sitä on ollut huikeaa seurata.

Mestaruustaistelun ohella Austinissa jännitetään, polvistuuko Hamilton kansallishymnin aikaan. Britin odotetaan tukevan yhdysvaltalaisurheilijoiden presidentti Donald Trumpin politiikkaa kritisoivaa protestia. Protesti ilmenee polvistumisena kansallishymnin aikana.

Wolff ei aio suitsia tähteään.

– Mitä enemmän yrität rajoittaa hänen tekemisiään, sitä haitallisempaa se on hänen ajamiselleen, Wolff arvioi.