Kalevan Rastin Airila ja Asikainen jäivät pois maajoukkueleirityksestä

Kalevan Rastin suunnistaja Aaro Asikainen (kuvassa) on totutellut runsaan vuoden ajan urheilevan isän rooliin. Perheen pieni tulokas pani asioiden tärkeysjärjestyksen uusiksi, ja Asikainen jättäytyi pois maajoukkueleirityksestä.

Samoin kävi seurakaveri Hannu Airilalle. Airilan perheeseen syntyi tytär elokuussa, eikä Airila enää ole halukas sitoutumaan maajoukkueleiritykseen.

Asikaisen ja Airilan nimet puuttuivat viime viikolla julkistettujen maajoukkuesuunnistajien joukosta. Airilan mukaan tilanteessa ei ole mitään dramaattista.

- Perheenlisäyksen takia halusin vähentää leirivuorokausiani. Kalevan Rastin leiritoiminta osuu tulevana talvena paremmin minun suunnitelmiini, Airila, 32, kertoo.

Hannu ja Marika Airila saivat Martta-tyttären elokuun puolivälissä. Aaro Asikaisen ja hänen puolisonsa Henna Höglundin Matias-poika syntyi runsas vuosi sitten.

- Kun on pieni poika kotona, ei huvita reissata niin paljon kuin aikaisemmin. Kun ei pysty sitoutumaan leiriohjelmaan kokonaan, on fiksumpaa jäädä kokonaan pois. Pystyn räätälöimään seuran leireistä itselleni sopivan ohjelman, Aaro Asikainen sanoo.

Asikainen haluaa edelleen myös urheilla. Tavoitteista hän ei kuitenkaan puhu.

- On vielä pohdinnassa, miten haluan tulevaisuudessa edetä. Aion urheilla, mutta en ole vielä tehnyt päätöstä siitä, millä tasolla urheilen. Tilanne on avoin. Kaikki on itsestäni kiinni, joensuulainen tuumii.

