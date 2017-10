Aika paransi Anne Kyllöselle Lahden kotikisojen katastorfista tulleet haavat

Anne Kyllösen Lahden MM-kotikisat päättyivät viime talvena ennen aikojaan karmaisevaan pettymykseen. Yhdistelmäkilpailun 12:s ja perinteisen kympin 38. sija olivat jotain ihan muuta, mistä hiihtäjä oli haaveillut. Läpimurto arvokisojen menestyjäksi jäi kaukaiseksi haaveeksi.

Pettymyksen hetkellä Kyllönen tuli vielä arvostelleeksi huollon toimintaa sekä antoi ymmärtää, etteivät urheilijat ole maajoukkueessa samassa asemassa.

Ilmapiiri oli jäätävä ja hiihtäjä suhtautuikin epäröiden tulevaisuuteensa joukkueen jäsenenä.

Pelko osoittautui aiheettomaksi, sillä Kyllönen ei jäänyt yksin.

Päävalmentaja Reijo Jylhä ryhtyi hiihtäjän henkilökohtaiseksi valmentajaksi ja uudeksi suksihuoltajakseen hän sai meritoituneen Ari Marjetan.

Anne Kyllönen, 29, jätti menneet taakseen lopullisesti uuden harjoituskauden avanneella Kilpisjärven lumileirillä.

– Aika, hän vastaa kysymykseen, mikä paransi MM-hiihtojen jättämät arvet.

– Urheilussa on välillä voittoja ja välillä tappioita. Niiden kanssa on vain elettävä ja pidettävä mieli kirkkaana. Uuden harjoituskauden alkaessa en miettinyt enää menneitä. Katse on suunnattu tuleviin vuosiin, vakuuttaa Kyllönen, jolla on viiden vuoden suunnitelma Pekingin 2022 kisoihin.

