Tomas Käyhkö voittamassa Pohjoismaiden mestaruutta

Joensuulainen Tomas Käyhkö (kuvassa) juhli Helsingin Talissa perjantaina Suomen joukkueessa keilailun nuorten PM-kilpailuiden joukkuekultaa. Ruotsi kaatui lopulta 108 pisteellä. Norja otti pronssia.

Naisten joukkueemme voitti hopeaa. Kultaa vei Ruotsi ja pronssin Norja.

Ruotsi johti pitkään poikien kisaa. Käyhkö aloitti päätössarjan viidellä kaadolla, mikä oli Suomen lopullisen kirin avaimena. Käyhkön sarjat perjantaina olivat 246, 225 ja 208 eli yhteensä 679.

Aiemmin viikolla Käyhkö oli poikien singlessä viides 223,67 pisteen keskiarvolla. Teemu Putkisto voitti mestaruuden ja Juuso Rikkola sai hopeaa.

Putkisto johtaa yhä miesten all eventsiä. Ero Ruotsin Robert Lindbergiin on 44 pistettä. Rikkola on kolmantena ja Käyhkö neljäntenä.