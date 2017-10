Elbert Schermer rykäisi jättiyllätykseen Jokimaalla

Perinteinen Jokimaa Tekee Tähtiä -finaali oli varsinainen jännitysnäytelmä, joka päättyi Hollannissa syntyneen Elbert Schermerin yllätysvoittoon. Se sai nappijuoksun sisäradalla kolmantena ja iski maalisuoralla voimissaan kovaan loppukiriin ja varmaan voittoon ajalla 14,3.

Alkukiihdytyksessä johtopaikan hakenut Empire Shark laukkasi viimeisessä kaarteessa hylkyyn, ja finaalin selkeä suosikki Obrigado jäi seitsemänneksi. Beatboxer puolestaan spurttasi takapareista vahvasti ja kiri toiseksi.

Kuusivuotiaan Elbert Schermerin valmentaja-ohjastaja Tapio Perttunen tuuletti voittoa riemuissaan.

– Hieno kisa ja vastus, Beatboxer tuli kyllä lähelle, hän kommentoi.

– JTT on hieno kilpailu, jonka voittajat usein nousevat hyvärahaisiksi hevosiksi. Karsintoja on paljon, joten finaali on aina kova.

Perttunen on voittanut finaalin aiemmin, vuonna 2010 Hilight Kempilla. Elbert Schermer pääsi hieman yllättämään myös ammattilaisen itsensä, sillä se ei ennen lähtöä tuntunut olevan parhaimmillaan.

– Hevonen vähän ihmettelee ympäristöään ja katselee kaikkea, mutta keskittyy juoksemiseen koko ajan paremmin. Loppukurvissa se painoi sisäänpäin, ja tilaa saatuamme minun tarvitsi vain pistää ajo päälle. Nyt voi vähän juhlia!

Hevosenomistajapokaali Viking Gracelle

Kaksivuotias tamma Viking Grace teki sen, mitä siltä odotettiin. Se hakeutui suosikkina pian kärkipaikalle ja piti siitä yllä tarvittavan vauhdin voittoajalla 17,0. Ykkönen oli sen kolmesta kilpailusta jo toinen.

– Meilläpäin ei oikein ole rata kunnossa, joten pitää käydä raveissa hiittiä hakemassa, varsan taustavoima Riina Rekilä naurahti.

– Tamma on mennyt hyvin alusta lähtien, mutta en viitsinyt heti painostaa sitä eteenpäin, kun en tiennyt, millaista vauhtia tässä tarvittiin. Mahtava palkinto, sillä saa kaivurin.

Toto76-kierroksen muut ansiokkaat voittajat olivat Waru, Aira Cloc, El Dirtyman, T.Rex ja Lissun Eerikki.