Tupla-tuplaan yltänyt Markkanen keräsi kehut – "Hän on ihmeellinen pelaaja"

Koripalloilija Lauri Markkaselle sateli kehuja uran toisen NBA-ottelun jälkeen sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Avauskokoonpanoon jälleen päässyt Markkanen heitti 13 pistettä ja napsi 12 levypalloa Chicagon Bullsin hävitessä kauden kotiavauksessaan San Antonio Spursille 77–87.

Markkanen sai kamppailussa peliaikaa eniten kaikista pelaajista, peräti 37 minuuttia. Markkanen saalisti ainoana kotijoukkueen pelaajana tupla-tuplan eli kaksinumeroisen lukeman kahdessa eri tilastokategoriassa.

– Hän on ihmeellinen pelaaja. Hän on aggressiivinen ja hän on fiksu pelaaja. Lisäksi hän on hyvä heittäjä. Hänestä tulee koko ajan parempi ja parempi, kun oppii lisää, San Antonion viisi kertaa NBA:n mestariksi luotsannut Gregg Popovich suitsutti Yle Urheilulle.

213-senttiselle Markkaselle tunnustusta antoi myös Chicagon päävalmentaja Fred Hoiberg.

– Hänellä on mahdollisuus tulla todella, todella isoksi tässä liigassa, Hoiberg ylisti jyväskyläläislähtöistä pelaajaa Helsingin Sanomille.

NBA-uran avausottelussa Toronto Raptorsia vastaan Markkaselle kertyi 33 peliminuuttia, joiden aikana hän pussitti 13 pistettä ja otti kahdeksan levypalloa.

NBA:ssa pelataan neljä 12 minuutin jaksoa eli yhteensä 48 minuuttia. Euroopassa varsinaisella peliajalla tahkotaan 40 minuuttia.

"Joukkue edellä mennään"

San Antoniota vastaan Markkanen onnistui kolmessa kolmen pisteen heitossa ja kahdessa kahden pisteen heitossa. Hänen pelitilanneheittojensa onnistumisprosentti oli 35,7.

– Olisi voinut olla aika paljon paremmat tilastot. Kiva, jos tuli tupla-tupla, mutta joukkue edellä mennään, 20-vuotias iso laitahyökkääjä sanoi Yle Urheilulle.

Chicagosta eniten pisteitä pussittivat Robin Lopez (16) ja Justin Holiday (15). San Antonion tehopelaaja oli saldon 28/10 rohmunnut LaMarcus Aldridge.

Ottelu alkoi ratketa kolmannella neljänneksellä, kun San Antonio repi johtoasemaansa isommaksi. Chicagon yksi heikko kohta oli menetykset, joita kertyi 19 kappaletta.

Seuraavaksi vastassa LeBron James ja Cleveland

Chicagon lisäksi NBA:n itäisessä konferenssissa ilman voittaja ovat New York Knicks ja Philadelphia 76ers.

Chicago kohtaa seuraavaksi vieraskentällä LeBron Jamesin tähdittämän Cleveland Cavaliersin Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä. Cleveland kärsi yllättäen tappion häviämällä kotonaan Orlando Magicille 93–114.

Myös toisen suuren Golden State Warriorsin vaikeudet jatkuivat, kun se kompastui Memphis Grizzliesiä vastaan 101–111.