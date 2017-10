Vegasissa pyörii Golden Knightsin show, tulokasseura teki NHL-ennätyksen

Jääkiekkoliiga NHL:n tulokasseura Vegas Golden Knightsilta ei odotettu urotekoja ennen kauden alkua, mutta joukkue on näpäyttänyt epäilijöitään oikein kunnolla. Sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa Vegas kaatoi jatkoajalla St. Louis Bluesin jatkoajalla 3–2 ja teki NHL-historiaa.

Vegas on ensimmäinen joukkue, joka on saalistanut avauskaudellaan NHL:ssä seitsemästä ensimmäisestä ottelusta kuusi voittoa.

Vegasin kuudesta voitosta kolme on tullut varsinaisella peliajalla. Seura on läntisessä konferenssissa kolmantena Los Angeles Kingsin ja St. Louisin jälkeen.

St. Louisia vastaan Vegasille ratkaisuosuman niittasi ruotsalaishyökkääjä William Karlsson, kun jatkoaikaa oli jäljellä enää 24 sekuntia.

Vegas sai haalia kesällä muista NHL-seuroista niitä pelaajia, joita ei ollut suojattu. Käytännössä Vegas joutui tyytymään suurimmaksi osaksi tähtitason alapuolella kiekkoileviin pelaajiin.

– Meille tulleet pelaajat ovat saaneet mahdollisuuden pelata, ja he ovat käyttäneet sen mahdollisuuden hyvin hyväkseen, Vegasin päävalmentaja Gerard Gallant kiitteli suojattejaan ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Arizona rämpii pohjalla

Vegasiin verrattuna aivan päinvastaisen alun kauteensa on saanut liigan jumbo Arizona Coyotes, joka on yhä ilman voittoa kahdeksan pelin jälkeen. Arizonan tappioista peräti seitsemän on tullut varsinaisella peliajalla. Yön kierroksella joukkue hävisi Chicago Blackhawksille 2–4.

Arizonan ykkösmaalivahdiksi kaavailtu Antti Raanta on istunut sivussa loukkaantumisen takia jo neljästä ottelusta peräkkäin.

– Pari virhettä ja kiekon pomppimista vastustajalle. Sellaista se on ollut viimeiset kaksi-kolme viikkoa, Arizonan päävalmentaja Rick Tocchet sanoi.

Suomalaisista maalin makuun kierroksella pääsi Florida Panthersin Aleksander Barkov. Hän teki maalin toisessa ottelussaan peräjälkeen. Yli 26 minuuttia jäällä viihtynyt Barkov summasi myös syöttöpisteen, kun Florida nujersi Washington Capitalsin 4–1.