NBA:ssa pikapotkut: Phoenix-luotsille kenkää kolmen pelin jälkeen

NBA-koripalloliigan Phoenix Suns teki sunnuntaina historiaa, tosin varsin kyseenalaista sellaista. Umpisurkeasti kauden aloittanut seura laittoi päävalmentajansa Earl Watsonin pihalle vain kolmen ottelun jälkeen.

– Phoenix Suns on vapauttanut Earl Watsonin tehtävistään. Apuvalmentaja Jay Triano on nyt väliaikainen päävalmentaja, Suns tiedotti.

Potkut ovat liigahistorian varhaisimmat. Los Angeles Lakers erotti päävalmentajansa Mike Brownin viiden pelin jälkeen kaudella 2012–13.

Phoenix on hävinnyt kaikki kolme peliään: se on tehnyt 98 pistettä per peli ja antanut vastustajille 128,7 pistettä. Portlandille tullut 49 pisteen tappio oli NBA:n historian suurin avauspäivän tappio, ja seurajohdolle oli lopulta liikaa lauantainen 42 pinnan häviö Los Angeles Clippersille.

Brooklyn Nets vei voiton

Koripalloliiga NBA:ssa Brooklyn Nets on voittanut Atlanta Hawksin luvuin 116–104. Nets johti kolmannella neljänneksellä jopa 16 pisteellä, mutta Hawks onnistui hieman kaventamaan viimeisellä osuudella.

Netsin paras pistemies Allen Crabbe teki 20 pistettä ja otti viisi levypalloa. DeMarre Carrolille pisteitä kertyi 17. D'Angelo Russel puolestaan nakutti Netsille 16 pistettä, joista kymmenen syntyi viimeisellä neljänneksellä. Russel otti ottelun aikana seitsemän levypalloa ja teki koriin johtavia syöttöjä kymmenen.

Peli Oklahoma City Thunderin ja Minnesota Timberwolvesin välillä päättyi niukasti Minnesotan 115–113-voittoon. Sekä Minnesotan Andrew Wiggins että Karl Anthony Towns nakuttivat molemmat 27 pistettä ottelussa. Wiggins otti seitsemän levypalloa ja antoi koriin johtavia syöttöjä neljä. Townsin vastaavat luvut olivat 12 ja yksi.

Oklahoman paras pistemies oli Russell Westbrook 31 pisteellään. Hän otti viisi levypalloa ja teki syöttöjä kymmenen. Russel teki viimeisellä neljänneksellä kaikkiaan 15 pistettä.