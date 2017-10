Bulls-valmentaja ihastelee Markkasen monipuolisuutta – ja lupaa paljon minuutteja yhä

Lauri Markkasen ura NBA-koripalloliigassa on saanut lentävän lähdön. Chicago Bullsin suomalaistulokas on koonnut kahdessa pelissään mainiot keskiarvot: 15 pistettä ja 10 levypalloa.

Markkanen on yllättänyt muutenkin. Hänen heittotaitonsa tiedettiin liigatasoiseksi jo ennen kautta, mutta Bullsin päävalmentaja Fred Hoiberg on havainnut saaneensa muutakin 213-senttiseltä jätiltä.

– Joskus käy niin, että sinut leimataan heittäjäksi. Hän on kuitenkin täydellisempi koripalloilija. Hän on monipuolinen. Hän pystyy kuljettamaan palloa, ja jalkatyö on hänen ikäiselleen 213-senttiselle todella hyvää, Hoiberg kehuu Markkasta paikallislehti Chicago Tribunelle.

– Hän oppii tekemällä, ja hänelle tulee ylä- ja alamäkiä. Mutta hän on pelannut oikeastaan erinomaisen hyvin, kun ottaa huomioon, mitä hän on käynyt läpi ja myös sen, että hän sai kuulla vasta pari päivää sitten olevansa avausviisikossa.

Markkanen sai tulikasteensa avauksessa, kun pelipaikasta hänen kanssaan kilpailevat Bobby Portis ja Nikola Mirotic hölmöilivät itsensä ulos kuvioista toistaiseksi. Portis löi Miroticia harjoituksissa, saaden seuralta kahdeksan ottelun pelikiellon ja Miroticille 4–6 viikon sairausloman.

Niinpä Markkanen on uurastanut kahdessa ottelussaan yhteensä 70 minuuttia eli huomattavasti enemmän kuin Bulls-valmennus suunnitteli. Päävalmentaja Hoiberg lupaa urakoinnin jatkuvan.

– Hänelle sallitaan virheitäkin, nyt kun miehistö on alivoimainen, Hoiberg toteaa viitaten Portisin ja Miroticin poissaoloon.

– Hän pelaa paljon, joka ilta.

Molemmat pelinsä hävinnyt Bulls kohtaa seuraavaksi liigan terävimpään kärkeen lukeutuvan Cleveland Cavaliersin. Ottelu pelataan Clevelandissa keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.