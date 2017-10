Näkökulma: Katajan ulkomaalaisten pelaajien otteet huolestuttavat - yksilökeskeisyys ei kanna pitkälle

Viime peleissä otteet ovatkin olleet huolestuttavia. Osa jenkeistä on pelannut itsekkäästi omaan pussiin, jotkut toiset eivät vain saa itsestään oikein mitään irti. Helpointa olisi huutaa isoon ääneen, että vaihtoon vaan joka ukko. En vielä lähde tuolle tielle.

Mestarien liigan karsintapelit espanjalaista Joventut Badalonaa vastaan osoittivat, että Kataja pystyy pelaamaan myös hyvää koripalloa. Nykyisiltä vahvistuksilta löytyvät siis oikeat ominaisuudet, mutta ne on vain saatava esiin.

Pelaamisen luonne voi toki muuttua jo siinä vaiheessa, kun Alex Murphy kuntoutuu ja liittyy pelaavaan kokoonpanoon. Sitäkin tässä on syytä odottaa ja katsoa, josko palaset loksahtelisivat paremmin kohdalleen.

Tällä hetkellä pelinjohto on Katajan suurin ongelma. Damier Pitts takoo ottelusta toiseen kelpo lukemia omaan pistesarakkeeseensa. Se ei ole kuitenkaan joukkueen etu.

Pittsin olisi syytä keskittyä enemmän pelinpyörittämiseen ja ottaa harkittuja heittoja, mieluusti kakkosia, sillä miehen kolmen pinnan heittotarkkuus on heikko. Pitts pystyy halutessaan hoitamaan vaativan tontin, mutta se vaatii melko radikaalia muutosta nyt nähtyyn pelitapaan.

Wesley Saunders on sortunut ajoittain samanlaiseen itsekkyyteen kuin Pitts. Myös ailahtelevaisuudesta Saunders on saanut pyyhkeitä eri sosiaalisisissa foorumeissa. Molemmat selittyvät osin sillä, että laitahyökkääjä saa turhan vähän palloa. Kun hän sen sitten saa, tuppaa peliväline jäämään omiin käsiin ja suoritukset näyttävät itsekkäiltä. Saundersille antaisin kuitenkin kehuja, mies osaa selvästi pelata koripalloa ja on monipuolinen.

Alex Marzette aloitti kauden hyvin. Kolme edellistä ottelua laituri on ollut varjojen mailla. Arka ja varovainen. Toivottavasti itseluottamus löytyy pian.

Heittäjäksi kaavailtu Daniel Bejarano ei ole vastannut vielä huutoon. Heitto on omintakeinen, joka on sinällään sivuseikka, mutta valinnat ovat ajoittain villejä ja tarkkuus ei päätä huimaa.

Uusimman sentterikokelaan Tim Williamsin alku viikko sitten Itävallassa oli vaisu. Perjantaina Kouvolassa omat tilastot (13/9) olivat kelvolliset, mutta plusmiinussaldo (-22) kertoi karua kieltään. Annetaan miehelle aikaa näyttää, onko hän oikea mies Katajan sentteriksi.

Tähän asti Katajan parhaat pelaajat ovat olleet Ilari Seppälä, Tommi Huolila ja Vesa Mäkäläinen. Synninpäästö myös muille kotimaisille, mutta ellei tahti tästä muutu, on turha edes haaveilla mestaruuden uusimisesta.

Kataja voitti viime keväänä kultaa pitkälti loistavan vahvistusnelikkonsa ansiosta. Luonnollisesti Teemu Rannikolla oli iso rooli ja muut myös kotimaiset tukivat hienosti, mutta Katajan ulkomaalaiset olivat jokaisessa pudotuspelisarjassa selvästi vastustajan vastaavia parempia.

Myös tänä keväänä Pantteri-patsaan nostaa ylös se joukkue, jolla on toimivin jenkkinelikko. Katajalla nykyiset vahvistukset eivät ole vielä vakuuttaneet, mutta toivon mukaan yhteispeli löytyy jo keskiviikkona Portoa vastaan eikä mahdollisia vaihtoja tarvita.

Pallo on nyt vahvistuksilla. He ovat varmasti tietoisia, että sopeutumalla joukkuekonseptiin työpaikka pysyy. Sooloilemalla pelaaja-agentit saavat taas töitä.