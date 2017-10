Räikkönen kiistellystä tuomaripäätöksestä: Kaikki sanoivat Mika Salon auttaneen

Meksikon F1-kisaan valmistautuvalta Kimi Räikköseltä kysyttiin torstaina edellisen kisan kiistanalaisista tapahtumista.

Ferrari-kuljettaja Räikkönen nousi Yhdysvaltain gp:ssä kolmanneksi F1-tuomarien kiistellyllä päätöksellä. Tuomarit katsoivat, että Red Bull -pilotti Max Verstappen ohitti Räikkösen sääntöjenvastaisesti ja määräsivät hollantilaiskuljettajalle aikasakon, joka nosti Räikkösen palkintopallille. Yksi Yhdysvaltain gp:n tuomareista oli entinen Ferrari-kuljettaja Mika Salo, joka on myös saanut osansa kritiikistä.

Kimi, oliko Verstappenin rangaistus oikeudenmukainen?

– Ei se ollut minun päätökseni, se oli tuomarien päätös. Joskus päätös suosii sinua, joskus ei. Kaikki sanoivat, että Mika Salo auttoi Ferraria, mutta Span kisassa hän oli tuomarina ja minä sain rangaistuksen käytännössä aiheetta, Räikkönen vastasi.

– Se pitää hyväksyä. Joskus tuntuu, että päätös on kannaltasi ankara ja joskus päätös on suotuisa, mutta niin se vain menee, Räikkönen jatkoi.

Räikkönen mainitsi, että hän kokee saaneensa mittavalla F1-urallaan monta rangaistusta syistä, jotka tuntuivat hänen mielestään mitättömiltä.

– Mutta se pitää jättää taakseen ja yrittää seuraavalla kerralla tehdä asiat toisella tavalla, jotta tulos olisi parempi. Tuomarit päättivät näkemyksensä mukaan, ja he tekevät työnsä parhaansa mukaan. Tiedän tunteen, kun päätös on itseä vastaan. Se ei ole hienoin mahdollinen, mutta se on elämää, Räikkönen tuumi.