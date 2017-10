Kolumni: Monitoimihalli vitsaus huipun näkökulmasta

Joensuun areena on erinomainen harjoituspaikka – silloin, kun se on urheilijoiden käytettävissä.

Areena valmistui helmikuussa 2004, ja monitoimihallin tilanne on ollut samanlainen alusta lähtien. Siellä tehdään ihan kaikkea messuista, juhlista, konserteista, peleistä, kisoista, harjoituksista ja käärmenäyttelyistä lähtien.

Areena on ainoa paikka isoille Joensuussa järjestettäville tapahtumille, ja ne ovat siksi siellä. Se on ymmärrettävää. Huippu-urheilun näkökulmasta harjoituspaikan kiinniolossa törmätään kuitenkin ongelmaan. Urheilijan on pakko tehdä se jokapäiväinen, laadukas harjoitus päästäkseen huipulle.

Areenassa on koettu useana keväänä monen viikon jaksoja, jolloin halli on varattu muulle kuin urheilukäytölle.

Areenan entinen johtaja totesi aikoinaan käyttökatkoista, että tilanteeseen sopeutuminen on harjoitusohjelmakysymys. Ei se huippu-urheilijan näkökulmasta niin yksinkertaista ole, jos Areena on viikon kiinni. Korvaavaa harjoituspaikkaa ei välttämättä ole.

Esimerkiksi tietyissä yleisurheilulajeissa Areenassa on ainoat talviharjoittelun suorituspaikat koko Pohjois-Karjalassa, ja Areenan ollessa suljettuna lähimmät ovat Kuopiossa.

Näyttävän monitoimihallin rinnalla olisi hyvä olla vaatimattomampi tila, joka on aina auki urheilijoiden jokapäiväiseen harjoitteluun. Tyyliin JoMan hankkima oma harjoitteluhalli tai juoksusuora Lahden stadionin alla. Niissä varjopuolena on ahtaus, mutta yksilöiden päivittäinen treenaus voisi hyvinkin onnistua.

Erilaisten tapahtumien järjestäminen juuri Areenassa liittyy siihen, että tapahtumat tuovat rahaa.

Olen kenties liian fanaattinen urheiluihminen, mutta olisi hienoa, jos suomalaisessa yhteiskunnassa ja urheilukulttuurissa kyettäisiin katsomaan tilannetta toisesta, urheilijoiden suunnasta.

Entä jos urheilu koettaisiin niin tärkeäksi asiaksi, että se olisikin ensisijainen juttu? Siihen vähän niin kuin panostettaisiin.

Entä jos lähtökohtana olisi, että puitteet luotaisiin sen mukaan, että urheilijat voisivat toteuttaa harjoitusohjelmaansa ja elää jokapäiväistä urheilijan arkea normaalisti?

Yleisurheilussa tai muissa kansainvälisesti isoissa lajeissa huipulle pääsy on todella vaikeaa. Se on nähty suomalaisessa urheilumenestyksessä. Kun vielä löytyy niitä, jotka haluavat uhrata vuosikausia ja rahaa heittäytymällä huippu-urheilijan elämään, niin heille pitäisi saada edes nämä päivittäiset harjoitusolot kuntoon. Vain laadukas tekeminen arjessa vie huipulle.

Nyt urheilijoiden ja valmentajien on todella muokattava harjoitusohjelmat tilojen mukaan ja otettava stressiä siitä, missä harjoitukset voi tehdä.

Tilanne on varmasti sama myös monessa muussa Suomen monitoimihallissa. Tässä tavallaan liikutaan Suomen huippu-urheilun ytimessä. Panostus on aivan oikein urheilijoiden arjessa eli urheiluakatemioissa ja isoissa kaupungeissa, joissa on mahdollisuus yhdistää urheilu ja opiskelu. Samalla on varmistettava, että näissä kaupungeissa urheilupaikat ovat niin hyvät, että nousu huipulle on mahdollista.

Ja onhan Joensuussakin noustu huipulle, ei siinä mitään. Kaupungissa pitää olla ylpeä siitä, että Simo Lipsasen ja kumppanien tasoiset urheilijat kehittyvät juuri täällä. Näistä tarinoista syntyy vetovoimainen imago, jota ei voi mitata rahalla.

Onkin pidettävä huoli siitä, että urheilijat haluavat jatkossakin panostaa uraansa juuri Joensuussa ja hyvissä olosuhteissa. Ei ainakaan pilata mainetta estämällä urheiluväeltä pääsy Areenaan pitkiksi ajoiksi.